Chiara Fornasari si aggiudica il Premio Nemo Gonano

E’ stato consegnato all’allieva Chiara Fornasari il Premio Nemo Gonano, istituito la scorsa primavera dal Rotary Club Maniago-Spilimbergo in memoria del dottor Nemo Gonano, che fu socio attivo del Rotary Club e per dieci anni, dal 1994 al 2004 presidente del Consorzio per la Scuola Mosaicisti del Friuli.



Persona di grande cultura, acuta, curiosa, profonda, si era dedicato nella sua carriera al mondo scolastico e alla pubblica amministrazione. Il suo interesse per il sociale si era anche trasformato in impegno politico ricoprendo dal 1991 al 1993 il ruolo di Presidente del Consiglio regionale. Alla Scuola Mosaicisti del Friuli era arrivato in un periodo di grande difficoltà, non solo economica: fu lui a dare una svolta ad una crisi che minava la stessa identità e sopravvivenza della Scuola. Il riassetto gestionale e l’organizzazione di un piano formativo aggiornato e più specifico rappresentarono i motori di una svolta per un’Istituzione che oggi si conferma centro internazionale per l’alta formazione nel settore del mosaico e del terrazzo.



Questa del 2021 è dunque la prima edizione del Premio Gonano, rivolto agli allievi del secondo corso e assegnato al miglior saggio di mosaico realizzato a conclusione dell’anno come prova di accesso al corso successivo.Sono stati il presidente del Rotary Club Maniago-Spilimbergo Davide Petralia e il past president Sergio Dus a premiarePresenti all’evento anche Eleonora Gobbato, Assessore al bilancio del Comune di Montereale Valcellina (ente partecipante al Consorzio per la Scuola Mosaicisti del Friuli) a cui andrà il mosaico per essere esposto in uno spazio pubblico.È stato ricordato come il dottor Gonano fosse solito concludere i suoi interventi con l’esortazione latina “Ad maiora” e con questo stesso augurio si è voluta concludere la cerimonia di premiazione, spronando gli allievi che attualmente seguono il secondo corso e a cui sarà dedicato il Premio Gonano 2022 a impegnarsi nel loro percorso con tenacia e passione per acquisire tutte quelle competenze che permetteranno loro di diventare “Maestri Mosaicisti”.