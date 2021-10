Chiesa di San Francesco, un tesoro da riscoprire e valorizzare

La chiesa di San Francesco di Udine, spazio sacro sconsacrato, riconosciuto monumento di interesse nazionale, è un tesoro da riscoprire e valorizzare. Alcuni progetti, intrapresi contemporaneamente dall’Amministrazione comunale, dall’Istituto Pio Paschini per la Storia della Chiesa in Friuli e dal Dipartimento degli studi umanistici e del patrimonio culturale dell’Università degli Studi di Udine, hanno portato alla pubblicazione di due volumi, inerenti all’edificio religioso, pubblicati lo scorso anno (grazie al sostegno del Comune, dell’Arcidiocesi e della Fondazione Friuli), e ai lavori di riqualificazione e di restauro dell’immobile avviati da alcuni mesi.



Per presentare gli studi, gli approfondimenti e i lavori per la valorizzazione, il Comune di Udine e l’istituto Pio Paschini hanno organizzato un convegno nell’ambito del progetto Interreg VA Italia-Austria 2014/2020 “Look Up”.



alle ore 17:30, durante la prima sessione, ai saluti istituzionali seguiranno la proiezione del filmato in friulano dedicato alla chiesa realizzato dalla Rai Friuli Venezia Giulia, una relazione storica per ripercorrere le vicende che hanno coinvolto i frati minori e la chiesa trecentesca e una tavola rotonda per riflettere su quali siano le possibili prospettive future per il monumento., alle ore 10:00, in una seconda sessione dal carattere più tecnico, verrà presentato l’interessante progetto “Archeologia urbana” per trattare le origini medievali del quartiere di San Francesco. Verrà successivamente presentato il progetto di restauro dell’arco Santo il cui cantiere è previsto per il prossimo mese di novembre. Infine, verrà presentata l’applicazione audioguida in corso di realizzazione, finanziata dal progetto Interreg VA Italia-Austria 2014/2020 “LookUp”; uno strumento utile per far conoscere il monumento a visitatori e turisti.Inoltre, nella chiesa sarà possibile visitare un’esposizione fotografica, realizzata con le immagini conservate presso la Fototeca dei Civici Musei di Udine.Per partecipare agli incontri è necessario il green pass.Per partecipare al primo incontro, si invitano gli interessati a iscriversi al seguente link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-la-chiesa-di-san-francesco-di-udine-un-monumento-da-riscoprire-sessione-1-195786351247Per partecipare al secondo incontro ci si può iscrivere al seguente link:https://www.eventbrite.it/e/biglietti-la-chiesa-di-san-francesco-di-udine-un-monumento-da-riscoprire-sessione-2-195796491577“La chiesa di San Francesco di Udine. Un monumento da riscoprire”Giovedì 28 ottobre ore 17:30Saluto delle autoritàPietro Fontanini, sindaco di UdineCesare Scalon, presidente dell’Istituto Pio PaschiniMons. Andrea Bruno Mazzocato, arcivescovo di UdineLinda Borean, direttore DIUM Università degli Studi di UdineFrancesca Venuto, Fondazione FriuliProiezione del documentario realizzato dalla Rai Regionale “San Francesc di Udin, un monumento da scoprire e da tutelare” di Antonia PillosioAndrea Tilatti, “I frati minori in Friuli e la chiesa di San Francesco”“Riflessioni e prospettive”. Paolo Mosanghini intervista Luca Mor storico dell’arte, Giuseppina Perusini docente di Museologia, Critica artistica e del Restauro, Enzo De Franceschi storico dell’arte, Silvia Bianco conservatore dei Civici Musei di UdineConclusioniVenerdì 29 ottobre ore 10:00Saluto delle autoritàFabrizio Cigolot, assessore alla cultura del Comune di UdineProgetto “Archeologia Urbana a Udine”: il quartiere medievale di San Francesco”Paola Visentini, Civici Musei di UdineAngela Borzacconi, Museo Archeologico Nazionale di Cividale del FriuliEnrica Capitanio, archivista, collaboratrice dei Civici Musei di UdineGiovanna Pizziolo, Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali, Università di SienaPaola Saccheri, Luciana Travan, Dipartimento di area medica, Università di UdineProgetto di restauro degli affreschi e degli intonaci dell’arco Santo della chiesa di San FrancescoValentino Fontanini, direttore dei lavoriClaudia Ragazzoni, ditta OPERA ESTPresentazione dell’app audioguida dedicata alla chiesa di San Francesco realizzata nell’ambito del progetto Interreg VA Italia-Austria 2014/2020 “LookUp”.In chiesa verrà allestita una mostra fotografica dedicata alla chiesa di San Francesco con le immagini conservate negli archivi della Fototeca dei Civici Musei di Udine.