Chiosco interattivo al Centro civico di San Canzian

L’obiettivo dell’operazione realizzata dall’Amministrazione comunale è quello di dotare il comune di San Canzian d’Isonzo di una risorsa in grado di promuovere, nei confronti di un pubblico di visitatori curiosi di scoprire il territorio, tutte le dimensioni turistiche, da quella storico-culturale a quella ambientale fino a quella commerciale legata all’artigianato di zona. Tutti i contenuti dell’applicazione sono inediti.

L’esperienza si concentra principalmente sull’opportunità di visitare, virtualmente, l’antiquarium attraverso una contestualizzazione dei ritrovamenti archeologici e della storia delle origini di San Canzian d’Isonzo. Numerosi i video con commenti audio che si attivano cliccando sui lacerti musivi e sui reperti conservati all’interno e all’esterno dello spazio museale.

L’applicazione rappresenta comunque solamente il punto di partenza di un percorso di conoscenza e valorizzazione del patrimonio storico-culturale e turistico di San Canzian d’Isonzo, che deve andare di pari passo alle azioni necessarie per aprire con continuità l’Antiquarium, situato nell’edificio della chiesa parrocchiale, visitabile attualmente solamente in occasioni particolari grazie alla disponibilità del Parroco e dei volontari della Società Friulana di Archeologia.

In questa fase verrà veicolata l’informazione del prodotto attraverso vari canali, dalla scuola alle realtà commerciali che hanno aderito al progetto al web dove circola già un breve video informativo. L’esperienza è accessibile a tutti e in orari molto ampi, che sono quelli di apertura del Centro civico, per avere un ampio quadro illustrativo del territorio e delle numerose opportunità presenti.

Successivamente, con lo scopo di intercettare l’interesse di turisti locali che vogliano scoprire il territorio in escursioni giornaliere, verranno promosse iniziative mirate, magari in concomitanza con altri eventi o manifestazioni oppure creando piccoli eventi legati al cicloturismo. Infatti molto interessante è la parte dell’applicazione con la mappa e l’illustrazione dei percorsi ciclabili del territorio comunale curata da Luciano Dreos che, considerata la duttilità del mezzo tecnologico, verranno aggiornati via via che verranno aperte le piste ciclabili già programmate. Per la prima volta è possibile vedere la mappa dei percorsi ed i collegamenti con le piste extra-comunali.

Inoltre sono state prese in considerazione anche altre attrattive del territorio che possono suscitare l’interesse dei turisti quali attività artigianali, di ristorazione ed aziende agricole. In prima battuta, hanno aderito al progetto 7 attività, ma si auspica che in futuro aderiscano tutte quelle presenti sul territorio comunale.

"In futuro, in base alle risorse finanziarie disponibili, verranno sviluppate le versioni plurilingue e le versioni accessibili da smartphone e tablet", spiegano dall'amministrazione.

I contenuti

Una mappa interattiva con le risorse turistiche, i luoghi storici, le attività ricettive e produttive e i percorsi ciclabili.

La visita virtuale dell’Antiquarium. L’applicazione utilizza i contenuti di un lavoro effettuato con l’Università di Trieste – DiSU aggiornato per questo progetto dalle archeologhe Paola Maggi e Giulia Mian con la preziosa collaborazione di Paola Ventura della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio del FVG. Fino ad oggi i contenuti in argomento non erano mai stati resi disponibili al pubblico.

L’attenzione dell’utilizzatore si concentra sui vari reperti che si trovano nell’Antiquarium, cliccando sui reperti, si apre una finestra illustrativa e descrittiva del reperto consentendo poi attraverso una progress bar ulteriori approfondimenti sul luogo di ritrovamento, periodo storico etc.

L’applicazione San Canzian d’Isonzo tra Storia e Turismo è stata realizzata dal Comune di San Canzian d’Isonzo ed è stata sviluppata da Interfase srl di Trieste.

La sezione Piste ciclabili è stata curata da Luciano Dreos

Le attività commerciali che hanno aderito con le loro storie e i loro prodotti sono: Agriturismo Principato de Bean, Azienda agricola Lorenzon, Le XXX Mule, Mieli Zorzet, Le Officinali di Eleonora, Osteria da Bepi Meo e Ristorante Arcimboldo.

La realizzazione del progetto è stata possibile grazie al contributo della Camera di Commercio di Gorizia-Trieste ed è inserita nel programma delle iniziative per i 1200 anni del toponimo “In Vico Sanctorum Cantianorum. Memoria delle origini” organizzato dal Comune con la Parrocchia di San Canzian d’Isonzo e la Società Friulana di Archeologia che gode dei contributi della Regione FVG e della Fondazione CariGO.

ROGEO

Alla presentazione del corner multimediale è intervenuta la dott.ssa Paola Ventura della Soprintendenza Archeologia e Belle Arti del FVG, responsabile di zona, che ha evidenziato l’importanza regionale del sito di San Canzian d’Isonzo e la valenza del progetto che per la prima volta “apre virtualmente” l’Antiquarium e consente al pubblico di godere in modo interattivo studi e ricerche fino ad oggi inedite.

La professoressa Fulvia Mainardis dell’Università di Trieste ha parlato delle attività con le quali le università entrano in interazione diretta con la società e della collaborazione del DiSU al progetto su San Canzian d’Isonzo che continuerà con la presentazione dell’applicazione a Trieste programmata per il mese di gennaio.