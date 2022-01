Cinemazero porta Mastroianni a Lione

Fino al 19 gennaio 2022, all’Institut Lumière a Lione, prestigioso museo diretto da Thierry Frémaux – direttore anche del festival di Cannes – è in corso una retrospettiva dedicata a Marcello Mastroianni, rappresentante per eccellenza dell’eleganza del cinema italiano. Tra le numerose iniziative, da proiezioni a incontri, un posto di rilievo occupa la mostra Fellini - Mastroianni Alter/ego, curata da Cinemazero di Pordenone e Cineteca di Bologna: un viaggio unico attraverso una ricchissima selezione fotografica, corredata da documenti, clip mai viste, backstage e registrazioni per approfondire il rapporto tra il maestro Federico Fellini e il suo alter ego per eccellenza, ovvero l’attore Mastroianni. Le preziose fotografie custodite da Cinemazero, scattate da Gideon Bachmann, rappresentano un patrimonio raro e inestimabile, protagonista di numerose mostre e retrospettive in tutto il mondo. Come Il Centenario. Fellini nel mondo, che dopo un importante tour internazionale partito da Mosca, approdato a San Paolo, Vilnius, Tirana, Lubiana, San Pietroburgo, Buenos Aires e Kiev, è ora a Berlino e Barcellona.