Cinquant’anni di cultura con radici nel Medioevo

Il 15 marzo 1971, un decreto del Presidente della Repubblica, Giuseppe Saragat, sanciva la nascita della Fondazione de Claricini Dornpacher per volere testamentario della contessa Giuditta, l’ultima discendente di una nobile casata di origini bolognesi, in Friuli dal 1200. Da allora, nella villa seicentesca – con annessi – la Fondazione prosegue la missione di “custodire e produrre cultura”. Ossia, conservare il proprio patrimonio e creare le condizioni per renderlo fruibile.

Anche in questo periodo difficile, la Fondazione celebra i primi 50 anni di attività, presentando proprio lunedì 15 il ricco programma di celebrazioni legate a Dante Alighieri, realizzate grazie alla ricchezza di materiali di proprietà. Dante 700, uno dei 100 grandi eventi italiani approvati dal Ministero della cultura – e annunciati già nel 2019 -, comprende un ricco programma che partirà il 25 marzo, il Dantedì, e proseguirà per tutto l’anno, emergenza permettendo, con più di 30 eventi, compresi momenti di confronto ad altissimo livello sulla presenza di Dante in Friuli.



IL ‘PEZZO UNICO’ DI UN TESORO

OLTRE 100 EVENTI ALL’ANNO

UN PASSATO GLORIOSO

- Tra i pezzi esposti in tre mostre distinte, oltre a una parte delle migliaia di volumi a tema custoditi a Cividale e Padova, uno dei gioielli della Fondazione: il Codice Dantesco realizzato nel 1466 dal conte Nicolò de Claricini, per 40 anni presidente dell’Arca del Santo, cioè l’amministrazione della Basilica di Sant’Antonio a Padova: l’unica trascrizione firmata della Divina Commedia realizzata in Friuli, dove esistono altri esemplari, però pervenuti o acquistati. A questo tesoro si aggiungono le migliaia di volumi di una famiglia imparentata con le più nobili casate europee, che è stata protagonista in un territorio enorme, dall’iniziale insediamento a Cividale e nel resto del Friuli orientale.- “Siamo gli eredi di una cultura secolare – spiega Oldino Cernoia, presidente della Fondazione -, perché la famiglia de Claricini Dornpacher si è impegnata in tante attività politiche, sociali ed economiche, non solo nel Friuli orientale, ma anche a Padova e Roma. Benefattori e mecenati, furono una famiglia di letterati e studiosi, interessati agli studi medievali e danteschi. Il patrimonio lasciato dalla contessa Giuditta alla sua scomparsa nel ’68 ha permesso di creare una delle prima Fondazioni dell’epoca in Friuli: un centro culturale che nel 2019 ha contato 112 eventi per 10 mila persone: mostre d’arte, concerti, convegni, conferenze, teatro... Speriamo di poterli riprendere e di offrire le visite guidate che abbiamo programmato per ogni prima e terza domenica del mese”.- La Fondazione ha sede nella villa alle porte di Cividale, a Bottenicco di Moimacco, costruita dai nobili de Claricini che nel 1368 avevano ricevuto dall’Imperatore Sigismondo 4° anche il titolo dei Dornpacher, casata austriaca estinta. Nel 1640 l’acquisto dei terreni, nel 1670 la costruzione di una struttura per gestire gli interessi imprenditoriali della famiglia, con caratteristiche friulano-venete, dotata di chiesa, giardini all’italiana e all’inglese, scuderie e foledor. “La testimonianza di un passato glorioso – spiega ancora il presidente – che vive non solo negli eventi culturali organizzati, ma anche in un’azienda agricola che oggi è il motore economico”.