Cinque appuntamenti da non perdere con Anteprima Dedica

Sempre mercoledì 16 febbraio, alle 20.45, dopo il successo di pubblico della “prima”, ad Azzano Decimo, farà tappa nell’auditorium comunale di Zoppola “Di canto e di ebbrezza. Le note del vino: tra suoni e parole”, produzione di Dedica che nasce da “L’alcol e la nostalgia”, il romanzo di Énard sul sofferto rapporto fra l’Occidente e la Russia, storia di un interminabile viaggio in treno verso la Siberia, intrapreso da Mathias per accompagnare alla sepoltura il grande amico, nato come rivale, Vladimir: con Angelo Floramo e la violoncellista Elisa Fassetta.La musica sarà invece al centro dei due eventi di Anteprima del fine settimana: il concerto del Quintetto Alkord, “Dai Balcani alla Spagna”, musiche nelle suggestioni del Mediterraneo”, che si terrà venerdì 18 febbraio a Sesto al Reghena, alle 20.45, nell’auditorium Burovich e sabato 19 febbraio a Cordenons, alle 20.45, nell’auditorium del Centro culturale Aldo Moro. È ispirato a “Bussola”, il romanzo maestoso di Énard che indaga un tema di grandissima attualità: i nostri rapporti con le civiltà orientali, islamiche, turche, persiane, siriane. Alkord è formato da Alberto Capelli (chitarra flamenca e composizione), Eugjen Gargjola (violino), Silvia Dal Paos (violoncello), Gabriele Rampi (contrabbasso), Stefano Rapicavoli (batteria).

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito, accesso regolato dalle normative anti-Covid. per informazioni sulle prenotazioni: www.dedicafestival.it.