Cividale aderisce alla Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo

Domenica 10 ottobre sarà interamente dedicata ai bambini grazie al Comune che ha organizzato visite guidate e laboratori nel musei, spazi gioco con gonfiabili, varie attività.



“Come ogni anno abbiamo aderito alla Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo (F@Mu), - spiega Angela Zappulla delegata alla Cultura – e coinvolto tutti i musei cittadini in una giornata di attività gratuite. I vari percorsi, laboratori e visite guidate offerti hanno l’obiettivo di portare i giovanissimi e le famiglie negli spazi museali che devono essere vissuti come spazi amichevoli, vivaci, innovativi e tecnologici, sfatando in tal modo il vecchio concetto di museo serio e noioso”. Iscrizione obbligatoria per tutte le iniziative.



Ulteriori e divertenti iniziative, nella stessa giornata, volute dall'assessorato retto da Giuseppe Ruolo, con giochi gonfiabili, associazioni sportive in piazza e un mercatino di hobbisti dedicato agli amici a quattro zampe.