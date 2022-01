Cividale celebra Adelaide Ristori

Soroptimist International Club di Cividale del Friuli, Associazione di donne, in collaborazione e con il supporto della Giunta Comunale e della Sindaca Daniela Bernardi, in occasione dei 200 anni dalla nascita di Adelaide Ristori, il 29 gennaio 1822, ricorderà la figura di questa grande attrice tragica dell’ottocento, illuminando per dieci giorni il monumento nazionale a lei dedicato, voluto da un comitato internazionale e collocato in città tra il 1913 e 1914.

La Presidente del Club Francesca Predan ha spiegato come la sua figura, nonostante sia ricordata dai più per il suo ruolo di attrice che ha portato il gesto e la mimica dell’arte italiana nel modo (recitò in 334 città, 33 stati e 5 continenti), sia particolarmente amata dalle socie di Soroptimist perché, da un lato, rappresenta una donna all’avanguardia per l’epoca in cui visse e, dall’altro, perché ha anticipato alcuni valori dell’associazione (promozione e avanzamento della condizione femminile) avendo rivestito il ruolo di imprenditrice, con la fondazione di una propria compagnia teatrale di cui fu direttrice (Drammatica Compagnia Italiana) e, una volta abbandonate le scene, avendo operato concretamente a sostengo delle fasce più deboli della società (donne e bambini).

Per questi motivi il Club si è sempre impegnato a mantenere viva nel tempo la memoria dell’attrice istituendo nel 1998 il premio “Adelaide Ristori”, che viene conferito con cadenza annuale alla migliore attrice che si è distinta nella sezione Teatro/Prosa del Mittelfest, dall’altro svolgendo attività di ricerca e valorizzazione di documenti e studi a lei dedicati, che ha portato il Club nel 2010 a cedere in comodato gratuito al Comune di Cividale del Friuli, l’Archivio Adelaide Ristori ricevuto in donazione dal Signor Mario Ellero l’anno prima.