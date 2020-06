Cividale celebra Guido Tavagnacco

“Eugenio Montale scrisse, nella celebre "Non chiederci la parola", che al poeta non puoi chiedere formule che mondi possa aprire ma solo qualche storta sillaba.

Mentre Montale scriveva questi pensieri, Guido Tavagnacco nasceva a qualche chilometro da Cividale e Moimacco, in una campagna assolata d'estate e grigia d'inverno, dove la natura offriva qualche "storta sillaba" di infiorescenze spesso spontanee, talvolta guidate dalla mano dell'uomo.

La dura vita contadina, cadenzata dal sorgere del sole e dal faticoso lavoro, si svolgeva in una continuità ripetuta e stanca, il giovane Guido Tavagnacco sentiva l'urgenza di un riscatto sociale e morale di se stesso prima, e di una comunità contadina poi”. Così Vito Sutto introduce la mostra retrospettiva sull’artista Guido Tavagnacco, organizzata dal Comune di Cividale del Friuli, Assessorato alla Cultura, in collaborazione con la Fondazione De Claricini Dornpacher.



Una mostra “fortemente voluta – commenta l’assessore Angela Zappulla – per omaggiare un grande pittore del nostro territorio; ringrazio a tal proposito il presidente della Fondazione De Claricini che ha prestato le opere in mostra e sono lieta anche della collaborazione col Comune di Moimacco che, tramite l’assessore Rosati, aprirà al pubblico, le domeniche di luglio, la Pinacoteca dedicata a Tavagnacco nell’omonimo centro culturale di Moimacco creando in tal modo un percorso culturale fra le due cittadine”.



A Cividale la mostra sarà aperta da venerdì alla domenica dal 3 luglio al 2 agosto dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30 con ingresso libero.



“Tavagnacco fu studente a Venezia e l'arte lo avvolse con il suo tattile fascino e lo rapì il disegno. E così cominciò a dare forma a qualche storta sillaba segnica, sinestesie e ossimori a colori, lavorando duramente sulla carta e sulla tela come un contadino che scava nella terra per ricavare ciò che già appartiene alla terra ma che è in fieri, la cosa che verrà, il quid che esiste in potenza, ma in atto deve ancora giungere. I rimandi furono ai grandi del Novecento, alle personalità che stavano edificando l'edificio affascinante che si chiama storia dell'arte, così apparve fin dall'inizio della sua ricerca, il richiamo al realismo, al post-impressionismo, all'espressionismo, con qualche annotazione anche astratta e qualche inclinazione all'informale. Guido Tavagnacco non fu mai assoluto, la sua pittura perlustrò con umiltà tutti i percorsi artistici senza prendere una direzione totalizzante. Così lo sperimentalismo continuò e la sedimentazione della ricerca lo accompagnò in un mondo che deve essere perlustrato, studiato e scomposto in tutte le sue storte sillabe.



Accanto alle immagini che ci portano sul Ponte del Diavolo a Cividale troviamo i contadini che lavorano nella danza della quotidianità, scopriamo i compagni di gioventù e di maturità nella ricca ritrattistica e il girasole, fiore della campagna che anela alla luce cercandola, come il pittore anela ad essa per la tela.

Ma il riscatto sociale del giovane, che cerca a Venezia nuovi modi di essere, si accompagna al riscatto morale da lui testimoniato ai coetanei che assieme a lui raggiunsero la montagna per la prova della Resistenza, durante la Seconda Guerra Mondiale. E anche in questo contesto nuovi segni e nuovi colori furono protagonisti della sua vita.

La ricerca si accompagnò alla docenza e l'incontro con la scuola fu formativo perché il dare si congiunse con il ricevere, come accade ad ogni insegnante, la pittura quando è arte e creatività non è trasmissibile direttamente, ma in questo senso pesa l'esempio.



Gli anni della maturità furono vissuti in un contesto di continuità con la riflessione e di instancabile attività, nello studio udinese a pochi passi dalle Gallerie e dagli studi degli amici con i quali condividere esperienze e pensieri.

Dopo la morte, avvenuta nel 1990, una parte della vasta e articolata produzione di Guido Tavagnacco è stata donata dalla signora Liliana Tonero Tavagnacco alla Fondazione de Claricini. Sia profondo l'incontro con il maestro della storta sillaba, del segno rapido e istintivo, quasi riassuntivo, duro e docile al tempo stesso, fragrante e luminoso nel colore, struggente e malinconico, vitale e avvolgente come il vento di queste campagne”. Così conclude la sua presentazione Vito Sutto.