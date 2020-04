Cividale nella letteratura

Cividale del Friuli è una delle cittadine storiche della regione. È, forse, anche una delle più amate per i tesori che conserva, che le hanno fatto guadagnare l'iscrizione nelle liste Unesco. Il merito di questo patrimonio artistico è dei Longobardi, che arrivarono qui nel 568 e fecero della Civitas Forum Iulii la capitale del loro primo ducato in Italia. La Storia dei Longobardi è raccontata da Paolo di Warnefrido, detto il Diacono, che nacque proprio a Cividale intorno al 720.



Non è proprio la lettura più scorrevole del mondo, perciò vi diamo anche un'alternativa più rilassante: le indagini dell'ispettore Drago Furlan, che vive appunto a Cividale ed è il protagonista dei gialli di Flavio Santi. Questi romanzi vi permetteranno di scoprire l'assassino, certo, ma soprattutto la vita in questa strana regione, che è insieme provinciale ed europea: tra chiacchiere in osteria, partite dell'Udinese, pranzi a base di frico e corse in moto, le indagini trasportano Furlan nella storia internazionale passata e recente.

Letture consigliate

PAOLO DIACONO, Storia dei Longobardi, [varie edizioni].

SANTI F., La primavera tarda ad arrivare: la prima indagine dell'ispettore Furlan. Milano, Mondadori, 2016.

SANTI F., L'estate non perdona: la nuova indagine dell'ispettore Furlan. Milano, Mondadori, 2017.



