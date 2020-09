Coldiretti e Donne Impresa a Pordenonelegge

Sono due gli appuntamenti con altrettanti libri che Coldiretti presenterà in occasione di Pordenonelegge. Il diritto e l'eccezione edito da Donzelli Editore è il titolo della pubblicazione che sarà presenta venerdì 18 alle 16 al Capitol. Il professore Marcello Fracanzani, consigliere della Corte di Cassazione intervisterà in diretta video Giancarlo Caselli, con Stefano Masini coautore che sarà presente al Capitol. Lo stress economico e il rispetto delle norme in tempi di emergenza è la sintesi degli approfondimenti. Un libro e un lavoro voluto dall’Osservatorio Agromafie, Fondazione promossa ed istituita da Coldiretti, dopo che l’emergenza sanitaria, come tutte le crisi, ha imposto scelte radicali e inedite nella sfera economica, sanitaria e giuridica.

Questo ha permesso di tracciare un bilancio di come è stata gestita l’emergenza rispetto: alla Costituzione; al vincolo comunitario; al diritto d’impresa; al settore agricolo. Infine alla questione, centrale nel nostro paese: quella delle mafie.

Il secondo appuntamento promosso in collaborazione con Coldiretti Donne Impresa, in programma sabato 19 alle 15.30 (Loggia municipio) è un libro per bambini con un autore speciale: Jeffery Osoiwanlan. Si tratta di una raccolta di storie dedicate ai più piccoli scritte Jeffery profugo in fuga dai terroristi di Boko Haram che insanguinano la Nigeria. Nelle Marche ha conosciuto una seconda vita. In Italia con in tasca una laurea in Scienze Politiche e un master in Marketing e Management, insieme alla famiglia Gasparini di Montecarotto gestisce la Fattoria di Campagna, una fattoria didattica che è una vera e propria Arca di Noè.