La Comunità Collinare del Friuli ed il Comune di Cassacco, aderente al Servizio per la gestione Associata dei servizi Culturali (SAC), organizzano una manifestazione dal ricco calendario di appuntamenti con Arte e Creatività protagoniste.

CollinArte - Creatività e Tradizioni in Festa è una manifestazione che si svolge nel weekend dell'8 e 9 con un evento conclusivo il 15 ottobre, sull’intero territorio collinare: una mostra diffusa con vernissage di artisti residenti nei 15 comuni dell’area collinare in location di rilevanza turistica per il territorio. Arte in senso ampio del termine, fusione di stili, modalità espressive siano esse arte figurativa, musica, poesia, teatro; un itinerario tra arte, architettura e natura, accompagnato da un calendario di appuntamenti aperti al pubblico, performance e progetti speciali.

A inizio 2022, come antidoto alla pandemia, gli Assessori alla cultura della Comunità Collinare del Friuli, insieme, hanno ritenuto fosse importante ragionare in termini di una promozione integrata del territorio: programmare un weekend di iniziative culturali, coinvolgendo tutte le amministrazioni, in un programma di eventi coordinati, idee e buone pratiche per la valorizzazione di un territorio con un importante potenziale turistico.

Fin da subito si presenta la necessità di individuare un filo conduttore comune a tutti i partecipanti di questo nuovo progetto. Ecco nascere CollinArte, una mostra diffusa degli artisti residenti in ciascun territorio: un susseguirsi di eventi capaci di unire l'arte, in tutte le sue forme, il territorio ed i siti caratteristici di rilevanza turistica, una manifestazione in grado di stimolare la curiosità della scoperta anche nella popolazione residente con il coinvolgimento attivo dei territori.

La manifestazione si terrà nelle giornate 8, 9 e 15 ottobre sul territorio collinare ed è inserita all’interno del progetto turistico CollinareFvg con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia, a valere sulla L.R. 21/2016, linea contributiva finalizzata alla promozione turistica del territorio.

L'evento conclusivo della rassegna CollinArte sarà La Visione dei Suoni, un evento visivo-musicale, che si terrà sabato 15 ottobre presso la sala Vittoria a Fagagna: una selezione di opere degli artisti che hanno esposto nei Comuni per CollinArte saranno proiettate in uno spettacolo di luci curato dal Visual Designer Marino Cecada. Il teatro diventerà la tela sulla quale le opere prenderanno vita, accompagnate dalla colonna sonora di musiche per pianoforte.

CollinArte vede la cooperazione di tutti i Comuni dell’area collinare, con la convinzione che l'espressione artistica, la cultura e bellezza del territorio siano risorse identitarie fondamentali per un territorio a vocazione turistica: il primo tassello di una rassegna che mira a diventare un appuntamento annuale dedicato all’arte, tra tradizioni e creatività.

La decisione di investire in un evento conclusivo a carattere innovativo dove l’arte, in senso tradizionale, e la tecnologia vanno di pari passo e si amalgamano, ben si sposa con la scelta di affidarsi ad una comunicazione prevalentemente digitale. Il binomio arte e tecnologia proietta CollinArte verso il futuro e il territorio collinare verso un’innovativa visione di turismo sociale ed ambientale. Il denso calendario di appuntamenti di ciascun Comune è visionabile navigando tra i siti istituzionali e le pagine social dei Comuni, il sito turistico della Comunità Collinare del Friuli (www.tourismfriulicollinare.it) anche tramite Qr Code nonché locandine e volantini distribuiti nei territori comunali, cercando di favorire anche una comunicazione tradizionale per raggiungere un pubblico il più variegato possibile.

La presentazione ufficiale della manifestazione si terrà martedì 4 ottobre dalle 11 presso la sala Kugy della sede della Regione Friuli Venezia Giulia in via Sabbadini 31 a Udine e vedrà la partecipazione dell’Assessore Regionale alle Attività Produttive e Turismo Sergio Emidio Bini.