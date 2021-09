Colpevoli: da Gelli ad Andreatti passando per la P2

Venerdì 24 settembre, alle 18, il Circolo Arci Nuovi Orizzonti di Udine prosegue con gli appuntamenti di Imperium e presenta 'Colpevoli - Gelli, Andreotti e la P2 visti da molto vicino'. L'evento si svolge in collaborazione con "Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie".



“Colpevoli? Ce ne sono tanti, ma alcuni più di altri. Oblio? Assolutamente no. La memoria è sacra. Sarebbe un insulto per le vittime e la storia del Paese.”

Luana De Francisco ne parlerà con Stefania Limiti, giornalista professionista per numerose testate, che si è dedicata a lungo alla storia recente del nostro paese, cercando le verità negate e i meccanismi di funzionamento del potere.



Limiti ha anche pubblicato con Sandro Provvisionato il libro 'Complici. Caso Moro. Il patto segreto tra Dc e Br' (Casa Editrice Chiarelettere).

E' possibile prenotare il proprio posto inviando una mail a circolonuoviorizzonti@gmail.com o un messaggio WhatsApp al 342-1603107 (indicando il numero e il nome dei partecipanti).

L’incontro si svolgerà anche in caso di maltempo.



Le serate saranno sempre gestite nel rispetto delle normative anti-Covid.