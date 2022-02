Come condividere l’amore per i libri: è questo il tema centrale della terza edizione della Scuola di comunicazione digitale di Fondazione Pordenonelegge curata da Alberto Garlini. Lunedì 21, mercoledì 23 e giovedì 24 marzo (fascia oraria 19.30-21.00), sono in programma tre lezioni di un’ora e mezza l’una su piattaforma Zoom, affidate a docenti d’eccezione: Loredana Lipperini, voce storica di Fahrenheit e influentissima blogger letteraria, Francesca Marson, una delle più importanti influencer italiane di libri attraverso il blog Nuvole d’inchiostro e ufficio stampa Adelphi e Stefano Jugo, responsabile marketing editoriale e social media manager di Einaudi. Iscrizioni da mercoledì 16 febbraio fino ad esaurimento dei posti disponibili (in ogni caso entro il 17 marzo).



"È esperienza ormai comune – spiega il curatore, Alberto Garlini – per chi segue il mondo editoriale, quella di andare a cercare sul web informazioni su un romanzo o su un saggio. Se un tempo si leggevano le recensioni sulla carta stampata, oggi guardiamo lo schermo di un pc, leggendo i post del blogger preferito, con il quale si è instaurato un rapporto di fiducia. Ma questa esperienza, che sembra totalmente innovativa, e in certi casi addirittura sorprendente, nasce da un recente passato, che in molti casi è anche un fruttuoso presente, in cui l’amore per i libri veniva e viene raccontato attraverso altri media, altrettanto efficaci, e con linguaggi originali: quelli della radio, dei giornali e delle schede editoriali. Il linguaggio del web nasce da un linguaggio più antico ma altrettanto potente, capace di trovare citazioni, organizzare interviste e dialoghi, proporre polemiche: centrare insomma l’obiettivo di una comunicazione coinvolgente che ora, grazie alla viralità dei social, può raggiungere un pubblico imponente, e non distratto come usualmente si crede".



SCRIVERE PER IL WEB: I DOCENTI

Il corso si propone di aiutare chi, amando la letteratura, vuole condividere questa passione sul web, attraverso un percorso che si soffermerà su alcuni punti di intreccio fra questo nuovo linguaggio e una più classica comunicazione libraria. Loredana Lipperini, ci racconterà le differenze, le particolarità di questi due diversi modi di comunicare l’amore per i libri, che tipo di pubblico toccano, e quali intrecci si formano. Francesca Marson spiegherà come passare da una comunicazione editoriale, a quella più emozionale dei social. Infine Stefano Jugo si occuperà dell’intreccio tra le complessive strategie di comunicazione di una grande casa editrice e il loro rapporto con i social media, tema quanto mai attuale, in una situazione che vede il declino della carta stampata di fronte alla vivacità del digitale.Per informazioni Fondazione Pordenonelegge.it:, tel. 0434.1573200, email fondazione@pordenonelegge.it.Ufficio stampa e influencer: istituzionale contro emozionale?Con Francesca MarsonGiornali di carta e blog sembrano due mondi lontani, e perfino confliggenti. Da una parte il vecchio, con la sua aurea di autorevolezza e riflessione, dall’altra il nuovo, con le accuse di superficialità e di emozionalità. Ma cosa significa trasmettere il proprio amore per i libri in entrambe le vesti? Come si può prendere il meglio da questi due media? Ce lo spiega Francesca Marson, ufficio stampa Adelphi e influencer di grande successo.Come organizzare una campagna social, e quali sono i suoi rischiCon Stefano JugoI social media sono sempre di più al centro dell’attenzione e delle strategie di comunicazione delle case editrici. Come si costruisce una campagna sui social, quali sono i “trucchi” e le “poetiche”, e quali sono i rischi (e gli errori) più comuni per le aziende che fanno campagne di comunicazione sui social media? Prova a dare qualche suggerimento Stefano Jugo, che si occupa di social media per Einaudi dal 2009.Tra radio e social: storia di una passione divisa in dueCon Loredana LipperiniLa voce è qualcosa di fisico, che trasmette stati d’animo e discorsi attraverso modulazioni e toni; ma è anche qualcosa di immateriale, che spesso coincide con l’urgenza di comunicare che è dentro ognuno di noi. Loredana Lipperini ci racconterà come questa voce può declinarsi sia attraverso la sua fisicità, trasmessa dai ripetitori della radio, sia attraverso la comunicazione social, tenendo presente che la cosa da comunicare è una sola: la passione per i libri.Stefano Jugo, nato a Torino nel 1969 è responsabile marketing editoriale e gestisce la comunicazione web della casa editrice Einaudi. Jugo, meglio noto in rete come “Il Bot”, è l’ideatore e il curatore del profilo Twitter @Einaudieditore, online dal 2009. Einaudi nel 2011 è stata segnalata da Wired come unico brand fra i 50 account Twitter italiani da seguire e ha vinto il premio per il miglior brand agli Italian Tweet Award. Nel 2012 ha vinto il premio per il “tweeter più poetico” ai Macchianera Italian Awards. Sia ne 2020 che nel 2021 ha vinto all’unanimità la prima edizione del Premio Mattia Serafini per la miglior campagna di comunicazione social di un libro.Loredana Lipperini è scrittrice, saggista, giornalista e conduttrice per il programma radiofonico Fahrenheit. Il suo blog Lipperatura, attivo dal 2004, è un punto di riferimento per la discussione letteraria, culturale e politica. Con Bompiani ha pubblicato il romanzo L’arrivo di Saturno (2016), la raccolta di racconti Magia nera (2019), la nuova edizione del saggio Non è un paese per vecchie e il romanzo La notte si avvicina (2020)Francesca Marson è nata a Genova nel 1990. Dopo la laurea in lingue e letterature straniere all’Università Cattolica di Milano, ha conseguito il Master in Editoria della Fondazione Alberto e Arnoldo Mondadori. Si occupa di comunicazione editoriale come ufficio stampa per la casa editrice Adelphi. Ha ideato e cura “Nuvole d’inchiostro” - un appuntamento quotidiano per chi ama le storie, seguito su Instagram da più di 30 mila persone. Ma Nuvole non è solo online: a Torino ha creato un fortunato gruppo di lettura dedicato alle saghe familiari, “Segreti di famiglia”.