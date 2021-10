Continua il ciclo di incontri Mondofuturo della XXI edizione del Trieste Science+Fiction Festival e sabato 30 ottobre, alle 12, la biblioteca di bordo sarà invasa da vita aliena. CLICCA QUI PER SEGUIRE L’INCONTRO



Il giornalista Fabio Pagan presenta il libro Come costruire un alieno. Ipotesi di biologia extraterrestre, intervistando l’autore: il giornalista e biologo Marco Ferrari (Codice Edizioni 2021).



È possibile immaginare creature di altri mondi sulla base di quanto ci dice l’unica biologia che conosciamo, quella terrestre? E sapremmo riconoscere forme di vita elementare con una biochimica diversa dalla nostra? La fantascienza può darci una mano in questa ricerca di evoluzioni alternative? Marco Ferrari gioca abilmente sul fronte della scienza e della fantascienza e risponde a queste e altre domande sulla vita extraterrestre. Potrebbe essere simile alla nostra o completamente diversa? In altre parole, quali forme di vita potrebbero trovare chi si avventurerà, ad anni luce di distanza, su altri pianeti?



Ci sono pochi dubbi che le leggi della fisica e della chimica siano valide sulla Terra come su altri pianeti, che un corpo cada con una certa accelerazione di gravità e che due elementi chimici possano unirsi con legami particolari anche su corpi celesti che orbitano intorno a una stella aliena. Ma non abbiamo le stesse certezze per la biologia.