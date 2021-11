Come e cosa leggere ai propri bambini

Lunedì 22 novembre, alle ore 20, si terrà nella Sala conferenze “Teresina Degan” della Biblioteca civica di Pordenone un incontro informativo rivolto per i genitori dei bambini fino a 6 anni, organizzato dalla Biblioteca civica di Pordenone – Assessorato alla Cultura, in collaborazione con Ortoteatro.



Leggere ad alta voce a un bambino è un momento profondo di condivisione, un gesto d’amore nei suoi confronti, un’azione importante per il suo sviluppo intellettuale ed emotivo. Ascoltare le storie attraverso il suono della voce di un adulto rafforza il legame con il bambino e ne aiuta lo sviluppo cognitivo e psico-affettivo.



Le fiabe narrate divengono veicolo di valori e apprendimento per la vita ed avvicinano il bambino, sin dalla più tenera età, al mondo del libro e della lettura in modo naturale.



L’incontro sarà condotto da Fabio Scaramucci di Ortoteatro e avrà carattere essenzialmente pratico. È rivolto a genitori, futuri genitori, nonni, zii, baby-sitter, curiosi che vogliono scoprire il piacere di scegliere e leggere libri ai loro bambini. Si parlerà di come leggere e cosa leggere. Verranno offerti molti saranno gli spunti di lettura e consigli su come leggere insieme.