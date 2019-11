Come nasce un libro di scienza per bambini, e cosa succede al testo, una volta entrato nella casa editrice? La domanda è intrigante e la risposta ci permette di “curiosare” nel backstage dell’editoria, nei meccanismi di ideazione e promozione di formidabili best seller che parlano ai giovani e giovanissimi, offrendo preziosi strumenti formativi. Sarà questo il tema del prossimo incontro in programma nell’ambito del progetto “Viaggio dentro al libro”, ideato e organizzato da Fondazione Pordenonelegge con Fondazione Friuli. Appuntamento giovedì 21 novembre a Pordenone con Giacomo Spallacci, senior editor di Editoriale Scienza, che nel corso dell’incontro svelerà anche il segreto di un grande successo editoriale: la collana Teste Toste di Editoriale Scienza. Sarà una coinvolgente full immersion - dalle 15 alle 19 nella sede di Fondazione Pordenonelegge - rivolta a docenti, operatori, genitori e in generale a chi vuole approfondire le tappe di cura e promozione editoriale che “forgiano” i libri che ci attirano ogni giorno in vetrina o sugli scaffali. L’ultima parte dell’incontro si trasformerà in una coinvolgente sessione laboratoriale con simulazioni, esempi, pratiche da riproporre anche insieme ai ragazzi. Iscrizioni fino ad esaurimento dei posti disponibili, info sul sito www.pordenonelegge.it