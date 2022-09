Come rendere gli edifici storici meno vulnearbili al terremoto

Importante simposio a Udine dedicato al “Valore del Bene Culturale” nell’ambito del II° Ciclo di convegni Miglioramento della vulnerabilità sismica degli immobili vincolati, domani 23 settembre dalle 9.30 alle 13.30 a Palazzo Orgnani, in via J. Marinoni 10.

Terminati i saluti introduttivi di rito i lavori saranno introdotti da Raffaele Perrotta, Presidente Associazione Dimore Storiche Italiane, sezione Friuli Venezia Giulia.

Gabriele Botti, funzionario della Soprintendenza Architettura Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia parlerà di “Sicurezza e conservazione degli edifici di interesse storico-artistico: un approccio metodologico multidisciplinare per la riduzione della vulnerabilità sismica. La Basilica di Sant’Eufemia a Grado, l’ex Cinema Teatro Stella Mattutina a Gorizia”. Elisa Carbone del Segretariato regionale del Ministero della Cultura per il Friuli Venezia Giulia tratterà “Il caso di palazzo Economo a Trieste”., mentre Roberta Cuttini, funzionario della Direzione regionale musei del Friuli Venezia Giulia affronterà il tema de “La riduzione della vulnerabilità sismica negli edifici vincolati: ricerche e indagini strutturali propedeutiche per il contenimento di tempi, costi e impatto degli interventi – note metodologiche”. Marino Del Piccolo, della Commissione Strutture dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Udine si concentrerà sul “Recupero di edifici storici e monumentali: la Basilica di Aquileia, l’Hospitale di San Tomaso di Majano e Villa Manin”.

La relazione di Stefano Sorace, ordinario di Tecnica delle Costruzioni, dell’Università degli Studi di Udine riguarderà gli “Aspetti del miglioramento sismico degli edifici storici e della protezione di oggetti d’arte in essi contenuti”, seguito da Vittorio Foramitti dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Udine con “ll miglioramento: considerazioni metodologiche sull’approccio progettuale” Infine Roberto Contessi, presidente di ANCE Friuli Venezia Giulia parlerà di “Dimore storiche in cerca di un futuro possibile”.

A seguire il dibattito coordinato da Raffaele Perrotta e le conclusioni affidate a Giacomo Di Thiene presidente Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane. (Nella foto, l'Hospitale di San Tommaso a Majano, oggetto di un importante progetto di recupero).