Comunicazione web nel settore culturale

Come utilizzare gli strumenti della comunicazione web e social per le esigenze promozionali e di comunicazione delle imprese del comparto culturale. Ultimi posti per il corso – gratuito in quanto cofinanziato dal Fse – di 240 ore in partenza all'Ires di Udine per offrire una specializzazione nel settore del digital marketing a persone disoccupate con specifica formazione e/o esperienza professionale in ambito artistico, nella tutela e valorizzazione dei beni culturali e/o nel settore creativo della comunicazione.

Per informazioni Ires Udine: 0432/505479, info@iresfvg.org, www.iresfvg.org.