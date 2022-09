Con Itineraria alla scoperta della rivoluzione dell’oro nero

La rivoluzione dell’oro nero: dal caffè ai Caffè nel Settecento è il tema del prossimo incontro di Itineraria, in programma giovedì 15 settembre, dalle 18.30, a Tavagnacco, nella sala conferenze di Oro Caffè (via Peugia 6), con Elisa Toppano.

Furono per primi i mercanti della Serenissima a importare e a diffondere questa bevanda esotica che dall’Africa ben presto si diffuse in tutta Europa. Da Venezia, il caffè fu diffuso ben presto nelle principali città: Marsiglia, Berlino, Londra e da queste in tutta Europa.

Fin da subito le furono attribuite proprietà afrodisiache e terapeutiche e alle Botteghe del Caffè ben presto si affiancarono i “Caffè”, luoghi non sono dì degustazione ma insieme dì socializzazione, discussione e dibattito aperti a tutti.

I Caffe divennero così anche salotti dì intellettuali, celebrati in arte e letteratura. Nel 1764, a Milano, nasce Il Caffè: il primo periodico italiano di carattere politico e letterario ad opera di un gruppo di intellettuali guidato da Pietro Verri. Dove e come si produce il caffè, quali le varietà e i segreti di una perfetta tostatura, quante le modalità di preparazione e mille altre curiosità ancora saranno soddisfatte durante l’incontro.

Elisa Toppano di Oro Caffè sarà a disposizione dei nostri ospiti per svelare storie, regole, piccoli trucchi e segreti per degustare nel migliore dei modi una bevanda diventata un rito di amicizia, conforto e piacere.

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria: +39 347 2522221 itineraria@itinerariafvg.it