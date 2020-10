Conclusa la terza edizione del concorso letterario 'Vôs de Basse'

Sono finalmente noti i nomi dei vincitori della terza edizione del concorso letterario in lingua friulana “Vôs de Basse”, organizzato dai Comuni di Carlino, Gonars, Muzzana del Turgnano, Porpetto, Precenicco e San Giorgio di Nogaro, mediante lo Sportello associato per la lingua friulana e con il patrocinio della Società Filologica Friulana e della Cooperativa Informazione Friulana / Radio Onde Furlane.



Sabato 24 ottobre, infatti, presso la sala conferenze di Villa Dora si sono tenute due distinte cerimonie di premiazione, una in primo pomeriggio, per i ragazzi, e l’altra alle 18.30, per gli adulti partecipanti alle sezioni “Poesia” e “Narrativa”.



Per la sezione “Studenti” sono risultati vincitori: Davide Fogolini e Luca Turolo della Scuola secondaria di primo grado “Italo Svevo” di Varmo, con la poesia “Il mâr” (terzo premio); Giorgio Pivetta, anche lui di Varmo, con “L’Autun” (secondo premio) e Sofia Pinto, di Palmanova, con il componimento “La mê mame” (primo premio). Prima di svelare i nomi dei vincitori, sul palco si sono esibiti l’attore Michele Polo e il musicista Giorgio Parisi in “Une lenghe, un doman” (una produzione “Teatro della sete”), un vero spettacolo-duello, a suon di sketch comici e brani musicali.



Per la sezione “Poesia”, invece, si sono aggiudicati il podio: Giacomo Vit, con “Mê mari e il mâr” (terzo premio), Chiara Savorgnan, con “Nono” (secondo premio) e Stefano Lombardi, con “Lagrimis” (primo premio).Per la “Narrativa” sono stati premiati: David Ballaminut, con “Une storie piçule” (segnalazione), Diego Navarria, con “La crepe” (terzo premio), Astrid Virili, con “Fueis” (secondo premio) e Gianfranco Pellegrini, con “Torse Sand Creek” (primo premio e premio del pubblico). Nel corso della cerimonia si sono alternate le letture dei racconti, a cura dell’osteria letteraria “Contecurte” e l’interpretazione musicale delle poesie, a cura di Davide Sciacchitano e Jacopo Casadio dei “Luna e un Quarto”.Per l’occasione è stata presentata anche l’antologia con i vincitori di tutte le edizioni, pubblicata dalla Società Filologica Friulana all’interno della collana “Agâr”.La cerimonia è stata realizzata all’interno della Setemane de Culture Furlane e con il sostegno dell’ARLeF – Agenzia Regionale per la Lingua Friulana.