Concorso a premi 'Un mosaico... a scuola'

La Scuola Mosaicisti del Friuli con il sostegno della Friulovest Banca ha indetto un concorso a premi rivolto alle scuole di ogni ordine e grado del Friuli Venezia Giulia. Presentato da Stefano Lovison, presidente del Consorzio per la Scuola Mosaicisti del Friuli, e da Alberto Grassetti, delegato dalla Presidenza e membro del Consiglio d’amministrazione della Friulovest Banca, il concorso si prefigge di avvicinare gli studenti al mosaico, arte viva nella nostra regione, espressione di un sapere che nel Friuli Occidentale si tramanda e si rinnova dal Cinquecento.

Alle scuole che vorranno aderire, il concorso offre tre proposte: la partecipazione vera e propria a una competizione di carattere artistico che prevede premi messi in palio da Friulovest Banca; la possibilità di effettuare con le singole classi delle visite guidate gratuite alla Scuola Mosaicisti; l’opportunità per gli insegnanti di seguire dei corsi pratici di introduzione all’arte musiva nei laboratori della Scuola.

Insegnanti e studenti potranno così, attraverso una serie di esperienze, conoscere e apprezzare il mosaico. Se per i primi si tratta di un corso d’aggiornamento, sviluppato su due giornate che ogni scuola partecipante concorderà, ai secondi, gli studenti, è richiesto uno sforzo creativo: l’esecuzione di un elaborato grafico sul tema Il nostro territorio: città, paesaggi, architettura e suggestioni in Friuli Venezia Giulia.

Ogni classe di scuole primarie, secondarie di primo e di secondo grado della regione potrà presentare uno o più bozzetti che, eseguiti con qualsiasi tecnica, illustrino e raccontino vedute, luoghi, ambienti e situazioni che compongono il patrimonio paesaggistico e culturale, nonché l’identità del Friuli Venezia Giulia.

Questi elaborati saranno valutati da una Commissione che sceglierà quelli più meritevoli per essere tradotti a mosaico. Saranno gli allievi della Scuola Mosaicisti del Friuli a svolgere questa attività e a trasformare l’immagine su carta in un’opera di circa 70X100 cm che sarà restituita alla classe. Alla scuola da cui proviene la classe vincitrice Friulovest Banca mette a disposizione un riconoscimento in denaro, oltre a sostenere i costi per l’esecuzione.

Tutte le scuole partecipanti al concorso avranno inoltre l’occasione di entrare e di conoscere la Scuola Mosaicisti del Friuli: una visita speciale condotta da esperti, che oltre a illustrare l’evoluzione del mosaico attraverso i secoli e a mostrare le opere che hanno reso importante la Scuola a livello internazionale, darà la possibilità di vedere come nasce il mosaico e come da un ciottolo si giunga alla tessera, elemento base di ogni composizione musiva.

La Scuola Mosaicisti del Friuli assieme a Friulovest Banca si augura che il concorso possa essere uno stimolo per osservare e apprezzare una volta ancora il nostro territorio che tra le sue peculiarità ha anche l’arte del mosaico. Proprio per questo il concorso è indirizzato alle scuole perché ogni studente della regione possa inserire la voce “mosaico” nel suo bagaglio di conoscenze, acquisite però con esperienze creative e di gruppo, foriere di emozioni e di bellezza non solo per i protagonisti, ma per tutti coloro che ammireranno, nelle scuole vincitrici, i mosaici realizzati.