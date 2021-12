Il Comune di Spilimbergo, in collaborazione con la Società Filologica Friulana, l’A.R.Le.F. (Agjenzie Regionâl pe Lenghe Furlane), l'Istitût Ladin Furlan “Pre Checo Placerean”, l’A.C.Li.F. (Assemblee de Comunitât Linguistiche Furlane) e l’Union dai Scritôr Furlans, volendo contribuire in maniera significativa alla diffusione della lingua e della cultura friulane, promuove la nona edizione del Concorso letterario “Zâl par furlan” per racconti e per video del genere giallo in lingua friulana.



Viene indetta inoltre una sezione speciale per racconti e per video gialli riservata alle scuole secondarie di 1° e 2° grado. Il termine “giallo” va inteso in forme ampia, comprese anche forme similari quali il “noir” o il “thriller”. Sezione racconti: possono partecipare tutti i cittadini italiani e stranieri con più di 18 anni. Sezione video: possono partecipare tutti i cittadini italiani e stranieri con più di 18 anni.



Sezione speciale scuole: la partecipazione è riservata alle classi delle scuole secondarie di 1° e 2° grado (medie e superiori) della Regione e prevede la possibilità di inviare sia racconti che video. Non potranno partecipare alla presente edizione del concorso i primi classificati della precedente edizione.



Info: Ufficio Cultura-Turismo 0427 591115 / 591116

Link per regolamento e moduli di iscrizione: https://www.comune.spilimbergo.pn.it/it/zal-par-furlan-9a-edizione-62114