Concorso Pia Baschiera Arrigo Tallon, ecco i vincitori

Filippo Alberto Rosso, di Pordenone e Matteo Perlin di Roveredo in Piano, primi classificati, ex aequo, per la classe di pianoforte e vincitori anche del Premio Baschiera; Simone Pagotto di Sacile, primo classificato per la classe di chitarra: sono i tre giovani musicisti vincitori della 13. edizione del concorso musicale organizzato dalla Fondazione "Pia Baschiera – Arrigo Tallon", nato per sostenere e promuovere i giovani strumentisti della provincia di Pordenone.

La sala gremita di palazzo Gregoris, sede della Storica società operaia cittadina, ha accolto i dieci finalisti che si sono sfidati nel corso di una mattinata aperta al pubblico e che hanno dimostrato, con la loro bravura e la loro passione, di rappresentare davvero la “meglio gioventù”, soprattutto in questo momento storico che ha creato particolare disagio e sofferenza fra i giovani. Sottolineate da lunghi applausi, le esibizioni e il ritorno della musica dal vivo sono state precedute dai saluti della presidente della Fondazione, Fulvia Mellina, che ha posto l’accento sul lascito di valori ereditati da Pia Baschiera e Arrigo Tallon.



“Il nostro obiettivo – ha affermato – è essere vicini al territorio, in questo caso sostenendo giovani allievi che si dedicano con passione e profitto allo studio della musica classica, mettendo anche a disposizione della comunità la nostra sede, villa Baschiera Tallon, recentemente ristrutturata e in particolare la Sala della musica con il suo pianoforte per lezioni, master class, eventi”. Il concorso è stato presentato dalla docente di musica Fiorella Mattiuzzo che con il collega Gianni Della Libera ne condivide la direzione artistica ed è intervenuta per il Comune di Pordenone anche l’assessora comunale Monica Cairoli. All’edizione 2022 sono arrivati in finale per la sezione chitarra Federico Mariotto, Benedetta Infurnari, Lorenzo Moro, Simone Pagotto e Filippo Nadin; per la sezione pianoforte Riccardo Benvenuto, Lorenzo Marzin, Matteo Perlin, Filippo Rosso e Anna Taiariol. La commissione giudicante era composta da Stefano Viola, Matteo Rigotti, Federico Lovato, Annamaria Domini, Gianni Della Libera e Fiorella Mattiuzzo.