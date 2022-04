Conferenza concerto a Basaldella con Angelo Floramo

Continuano gli appuntamenti musicali e storici organizzati dall'assessorato alla cultura del Comune di Campoformido, con la collaborazione della Parrocchia di Basaldella e il sostegno di Cultura Nuova. L'appuntamento è per giovedì 5 maggio, alle ore 20.30, all'Oratorio Parrocchiale di Basaldella.



“In occasione del 5 maggio (Ei fu...), abbiamo colto con piacere l'occasione di ospitare la conferenza concerto 'L'anel di 'Sefine - L'anello di Josephine' con Angelo Floramo e l'accompagnamento musicale del duo Arconiché (armonica diatonica di Andrea Del Favero e violino di Fulvia Pellegrini) che ci guideranno alla scoperta della leggenda legata alla figura della contessa de Beauharnais, al tempo moglie di Napoleone, e del suo anello perso nei prati tra Campoformido e Basaldella” spiegano il sindaco Erika Furlani e il suo vice Christian Romanini, delegato alla cultura.



L'attività è gratuita su prenotazione, fino al raggiungimento dei posti disponibili, e si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti per la prevenzione ed il contenimento di SARS-CoV-2.Per informazioni e prenotazioni Biblioteca Civica Tel. 0432 652083 Email: biblioteca@comune.campoformido.ud.it"Ringraziamo tutto lo staff di Folkest perché con questa conferenza concerto del prof. Floramo accompagnato da Arconiché, prosegue la proficua collaborazione del Comune di Campoformido con Folkest - sottolineano Furlani e Romanini -. E quest'anno siamo onorati anche di ospitare quella che sarà la tappa inaugurale dell'edizione 2022 di Folkest che si terrà il 16 giugno a Campoformido nell'ambito della manifestazione Campoformidabile della Pro Loco di Campoformido".Gli eventi letterari a Campoformido proseguiranno per tutto maggio e giugno con gli appuntamenti di "Campoformido incontra gli autori - conversazioni tra storia e letteratura" realizzati in collaborazione con la Pro Loco di Campoformido.MAGGIORI INFO SU