Congiunti, complotti e tagli per asporto

Come libraio, ho avuto il privilegio di poter alzare la serranda già da qualche settimana e questo atto è stato accompagnato da tante incognite, prima fra tutte quella di assicurare la sicurezza dei clienti, che per fortuna sono stati disciplinati e comprensivi. Le richieste, poi, sono favolose: La peste di Camus va per la maggiore, ma anche “mi dia un russo di quelli lunghi che adesso ho tempo” (testuale). Menzione d’onore al cliente del primo giorno che ha richiesto “qualcosa sulla Spagnola”. E poi cucina, giardinaggio, meditazione. Soprattutto c’era voglia di parlare, di salutarsi, di rivedersi e rivedere una cosa che assomiglia alla quotidianità. Come nei racconti di Carver, dove sembra non succeda niente, ma in realtà succede tutto (leggeteli: vale la pena).



La confusione è grande sotto il sole di primavera e si richiede grande sforzo concettuale. Per esempio, come si definisce affetto stabile? Se vi consiglio Terapia di coppia per amanti di Diego de Silva (divertentissimo volume Einaudi) ve la prendete a male? Sul discorso congiunti manco a parlarne, il libro sarebbe sicuramente La mia famiglia e altri animali (Gerald Durrell, Adelphi), che vale pure come viaggio in Grecia, così vi siete fatti anche le vacanze. Possiamo mangiare in famiglia, ma non in troppi e mantenendo le distanze: a parte questa regola stile Orwell, poi si creano situazioni come quelle di Franzen ne Le correzioni (Einaudi), dove chiunque ha qualcosa da ridire. E allora era meglio la lasagna al profumo di baccalà del ristorante stellato, da assemblare comodamente a casa in soli 47 passaggi, Iva compresa.



Regole comportamentali: se prendo un caffè o un taglio per asporto non posso berlo nelle immediate vicinanze del bar che me l’ha servito. Solo che se abito in una città come Udine e devo fare 100 metri, le vie in cui non sono in prossimità di un'osteria sono poche: quindi posso non avere l’autocertificazione per me stesso, ma dovrei farla per il bicchiere. Sicuramente durante questa transumanza in cui cammino, bevo e porto l’ombrello penserei a, gustosissimo e allucinato resoconto di un trasferimento alcolico che ci ricorda come il bicchiere era meglio berlo davanti ad un amico.‘Consapevolezza’ dovrebbe essere la parola chiave di questa Fase 2, eppure assistiamo a ogni genere di reinterpretazione personale. Si sente tutto e il contrario di tutto e la situazione sta diventando un po’ quella dici regala una favola dell’assurdo tragicomica, ambientata in una base americana durantela Seconda guerra mondiale, e mi ricorda tanto queste ultime settimane. Il Comma 22 enuncia che “chi è pazzo può essere esentato dalle missioni, ma chiunque chieda di essere esentato dalle missioni non è pazzo”; praticamente un decreto del Governo. Tornando in libreria, non posso non citare i complottisti, che dal gruppo Bilderberg sono passati al settore profezie.è appunto il titolo che la mediumha dato al suo libro edito da Mondadori nel 2012, dove prefigurava il Coronavius, beccando pure l’anno!, ma credo che i social bastino e avanzino. Io di mio, quando sento parlare di complotti, consiglio sempre: un ottimo vaccino (ouch...). In tanti chiedono però “”. E hanno ragione: basta polemiche, perché siamo tutti davvero provati. Per fortunaha scritto, che è meraviglioso.Finisce come dovrebbero finire tutte le cose, cioè come decidiamo di farle finire noi, con un po’ di consapevolezza in più e la capacità di trovare la bellezza dentro le persone della nostra vita e dentro noi stessi.