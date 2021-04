Conoscere il vino è più facile ‘a fumetti’

Se bere un bicchiere di vino è alla portata di tutti (astemi esclusi), destreggiarsi nel variegato patrimonio enoico è un’impresa più impegnativa, che richiede passione, curiosità e gusto, oltre alla partecipazione di quasi tutti gli altri sensi. E se ‘bere responsabilmente’ è il consiglio-mantra degli ultimi anni, ‘bere consapevolmente’ può essere lo step successivo. Un approccio decisamente originale è quello offerto da Conoscere il Vino. Manuale a fumetti per bere con gusto, un fumetto pubblicato da Becco Giallo, nato in Friuli grazie ai testi di Francesco Scalettaris e ai disegni di Gio Di Qual, uno dei creativi della ricca banda di Mataran.



Il primo manuale a fumetti che insegna in modo chiaro e semplice come si produce, si assaggia e si abbina il vino al cibo si presenta come una storia dal tratto quasi in ‘linea chiara’ e tutta in bianco e nero (tranne le diverse varietà di bianchi e neri in senso enologico), col protagonista che scopre pian piano tutte le informazioni, i segreti e i consigli per avvicinarsi al mondo del vino. A partire dal primo, e più importante, per rendere la degustazione un passo da professionista: “Da oggi in poi, per il resto della tua vita, annuserai tutto quello che ti capiterà sotto il naso”.



Bere: un’avventura

Il viaggio alla scoperta delle distinzioni principali, dei metodi e dei luoghi di produzione, fino alla ricerca degli abbinamenti enogastronomici giusti, passa attraverso un’avventura ‘vera’: una lezione a tappe per una coppia di giovani (uno dei quali cela lo stesso autore, in realtà esperto nell’argomento) dal grado ‘zero’ (quello del ‘prosecchino con ghiaccio’) alla capacità di distinguere ogni nuance possibile. Abbinabile, come da indicazioni sull’etichetta, pardon, sul retro-copertina, “con qualsiasi piatto, dall’antipasto al dolce, anche se leggere a tavola è maleducato”, il volume offre intrattenimento ed ‘educazione’ per neofiti (e non solo). E, a differenza del prodotto della vite e del lavoro dell’uomo, “ha una durata pressoché illimitata”.