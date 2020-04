Consigli di lettura: 'Autunno' di Ali Smith

Prosegue l'appuntamento quotidiano con le letture suggerite da Remo Andrea Politeo della Libreria Moderna di via Cavour, a Udine, per trascorrere un po' del tempo che abbiamo a disposizione durante questa quarantena forzata, determinata dall'emergenza Coronavirus.

"Il consiglio di oggi riguarda un'opera che è ancora da ultimare, nel senso che si tratta di una tetralogia di cui, per adesso, sono usciti solo i primi due romanzi. Ma essendo composta da libri completamente autonomi tra loro (diversi sono i personaggi, diverse le ambientazioni pur nella medesima contemporaneità; l'unico collante è ispirato alla ciclicità delle stagioni), penso valga la pena suggerire questi, intanto, così che chi non li ha ancora letti possa recuperare prima possibile. Si tratta infatti di due romanzi grandiosi, tra i più belli da me letti negli ultimi anni, e il primo è quello di cui parlerò: "Autunno" (edizioni SUR), di Ali Smith. L'autrice è una delle più importanti e autorevoli scrittrici britanniche, e questo è un romanzo stranissimo ma indimenticabile; quasi senza trama, è il racconto di un'amicizia tra due personaggi che poco o punto avrebbero in comune: lei, Elisabeth, ha trent'anni, è una ricercatrice senza un posto fisso e con pochissime certezze; lui, Daniel, di anni ne ha centouno, e sta trascorrendo in uno stato di sonno profondo quelli che forse sono i suoi ultimi giorni di vita. Lei si siede al suo capezzale, e comincia a ricordare tutte le fasi della loro amicizia, che va avanti da quando Elisabeth era una bambina: sono frammenti di conversazione, sono sogni (ora dell'una ora dell'altro), sono episodi che non portano a niente e che conquistano per la libertà di associazione, per la profondità degli argomenti, per l'indeterminatezza nei passaggi più delicati. Si parla di arte, di morte e di tutte le dimensioni dell'amore. E' un romanzo che non si può raccontare, ma credetemi: una volta cominciato non vorrete più finirlo, ma tenerlo sempre con voi e riprenderlo in mano di tanto in tanto così come si ritorna da un vecchio amico che si conosce da sempre, e con cui non è nemmeno più così importante parlare. Il secondo romanzo, altrettanto unico e bello, si intitola "Inverno"; ed io sto già aspettando "Primavera", quando arriverà...".



Se volete ricevere i libri direttamente a casa vostra, riprende il servizio di consegna a domicilio della Libreria Moderna. Per l'acquisto chiamare dalle 9 alle 13 (lun-ven) allo 0432 504284 oppure scrivere una mail a libreria@libreriamoderna.it. Il libro vi verrà consegnato a casa da un corriere, per rispettare le misure di sicurezza dovute all'emergenza Coronavirus, entro 24 ore, con un piccolo contributo per le spese di spedizione.