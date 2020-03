Consigli di lettura: 'Cielo notturno con fori d'uscita' di Ocean Vuong

Prosegue l'appuntamento quotidiano con le letture suggerite da Remo Andrea Politeo della Libreria Moderna di via Cavour, a Udine, per trascorrere un po' del tempo che abbiamo a disposizione durante questa quarantena forzata, determinata dall'emergenza Coronavirus.



"La parte più bella del tuo corpo

è il luogo verso cui si dirige. & ricorda,

la solitudine è comunque tempo trascorso

insieme al mondo"



"È un frammento di una poesia, tratta dalla raccolta "Cielo notturno con fori d'uscita" (ed. La nave di Teseo) di Ocean Vuong. L'universalità e il respiro di Whitman, l'attenzione per le piccole cose quotidiane (ma quanto rivelatrici!) della Dickinson... i padri (e le madri) spirituali di Vuong sono altissimi, forse irraggiungibili, ma lui non li delude, li incarna e li trascende, portandoci tanto del suo vissuto e delle sue peculiarità: il Vietnam con la sua guerra sanguinosa e i caldi ricordi d'infanzia; New York e l'America, con le sue promesse e le sue delusioni; l'omosessualità come condizione di diversità e forse anche di strano privilegio. Doveva essere un giovane rifugiato vietnamita a dare linfa nuova alla lirica contemporanea, americana e non solo: un figlio di illetterati, dislessico, dal linguaggio contaminato e ugualmente puro, capace di voli e intuizioni brucianti. Le poesie di Ocean Vuong sono/sembrano immediate, senza filtri: in esse lui si squarcia il petto e ci fa vedere un cuore che batte, nonostante tutto. Sono la bellezza imperfetta di un mondo cui aggrapparsi tenacemente, mangiando la terra su cui si è caduti e guardando al contempo un cielo luminoso, dal velo strappato. È appena uscito in Italia il primo romanzo di Vuong, "Brevemente risplendiamo sulla terra" (sempre per i tipi de La nave di Teseo), ed è un'opera di altrettanto straziante bellezza".



