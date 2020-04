Consigli di lettura: 'Dieci dicembre' di George Saunders

Prosegue l'appuntamento quotidiano con le letture suggerite da Remo Andrea Politeo della Libreria Moderna di via Cavour, a Udine, per trascorrere un po' del tempo che abbiamo a disposizione durante questa quarantena forzata, determinata dall'emergenza Coronavirus.

"In Italia si ripete da tempo un ritornello, per cui i racconti non piacciono (e di conseguenza non vendono). Gli scrittori non vogliono scriverli, perché i lettori non li vogliono leggere, e dunque gli editori non li vogliono pubblicare. Eppure si tratta di un sillogismo sbagliato, almeno nelle sue premesse: in realtà la grande letteratura è da sempre composta da autori che, prima di scrivere romanzi memorabili, hanno scritto racconti importanti, e che su questi si sono formati, allenati, fatti le ossa. E il piacere di leggerli è certo diverso rispetto al piacere di leggere un romanzo di 400 o 500 pagine, eppure può andare di pari passo a questo, a seconda del tempo che uno ha a disposizione, dell'umore, della capacità di concentrazione (e di chissà quante altre variabili). Ci sono raccolte di racconti memorabili che sono a buon diritto nell'olimpo della letteratura di tutti i tempi (quelle di Alice Munro, per esempio, o di Guy de Maupassant, oppure di Franz Kafka o Pirandello, solo per citare i primi che mi vengono in mente...); quella di cui voglio parlare oggi si intitola "Dieci dicembre" (minimum fax) e l'ha scritta George Saunders. Lui è riconosciuto come una delle voci più originali ed interessanti della narrativa americana contemporanea, e un maestro indiscusso dell'arte del racconto appunto. E quelli riuniti in questa raccolta sono racconti permeati di una vena surreale che li rende inconfondibili, e attraversati da una vena ironica eppure malinconica che ce li fa amare da subito. Ambientati in una quotidianità così vivida da apparire, a volte, inquietante, descrivono le nostre ossessioni, le nostre debolezze, i nostri aspetti più insensati; e a volte si piegano ad una visione tenera, intima, che tocca le corde profonde del cuore e dell'anima. Tra di essi c'è quello che, secondo me, è il più bel racconto mai scritto, ma non vi dirò qual è: scopritelo da soli!".

A domani per un altro consiglio di lettura!

