Consigli di lettura: 'Gli schifosi' di Santiago Lorenzo

Prosegue l'appuntamento quotidiano con le letture suggerite da Remo Andrea Politeo della Libreria Moderna di via Cavour, a Udine, per trascorrere un po' del tempo che abbiamo a disposizione durante questa quarantena forzata, determinata dall'emergenza Coronavirus.

"La casa editrice di cui vorrei parlare oggi è giovanissima, di più: appena nata! Si tratta di Blackie Edizioni, un piccolo marchio editoriale indipendente e piuttosto dinamico con sede a Barcellona, arrivato in Italia alla fine di gennaio. Il nome viene dalla vecchia cagnolina appartenuta ai fondatori, Jan Martì e Alice Incontrada, animale buffo e vera e propria mascotte, vissuta fino alla veneranda età di 18 anni (che rapportati in anni umani sono davvero tanti, gli stessi che auguriamo alla casa editrice). Blackie porta in Italia lo spirito della casa madre, ovvero "un gusto libero ed eclettico, un tono spigliato, l'estrema cura per i materiali, una grafica inconfondibile, la mancanza di pregiudizi ne mescolare il vecchio e il nuovo". E tutto ciò è ben semplificato nel primo libro pubblicato: il romanzo "Gli schifosi" di Santiago Lorenzo. Questo il "W...mente consigliato!" del collega Mattia: "Manuel è un giovane introverso che si è appena guadagnato il suo posto nella vita adulta. Uno sfortunato omicidio lo costringe alla latitanza. Qui trova la felicità: immerso nella solitudine, riscopre ciò che ormai è più raro quanto prezioso, il valore del tempo". Premio dei librai indipendenti 2019 in Spagna, "Gli schifosi" è un atipico, originale romanzo politico, che ci insegna come fuggire dalle storture della società moderna per riscoprire ciò che davvero conta, e lo fa con un'ironia rara, con una grazia non comune. Ed è più che mai indicato in questo periodo ancora lungo, ancora sospeso, ancora incerto".

A domani per un altro consiglio di lettura!

Se volete ricevere i libri direttamente a casa vostra, riprende il servizio di consegna a domicilio della Libreria Moderna. Per l'acquisto chiamare dalle 9 alle 13 (lun-ven) allo 0432 504284 oppure scrivere una mail a libreria@libreriamoderna.it. Il libro vi verrà consegnato a casa da un corriere, per rispettare le misure di sicurezza dovute all'emergenza Coronavirus, entro 24 ore, con un piccolo contributo per le spese di spedizione.