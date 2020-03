Consigli di lettura: 'Guida tascabile per maniaci dei libri'

Prosegue l'appuntamento quotidiano con le letture suggerite da Remo Andrea Politeo della Libreria Moderna di via Cavour, a Udine, per trascorrere un po' del tempo che abbiamo a disposizione durante questa quarantena forzata, determinata dall'emergenza Coronavirus.



"Oggi è domenica, e mi riposo anch'io! Il suggerimento di lettura (anzi: un lunghissimo elenco di suggerimenti) si trova dunque all'interno della "Guida tascabile per maniaci dei libri" (Edizioni Clichy). Sono ben 230 i librai e le libraie italiane che hanno scelto quelli che sono, a loro insindacabile giudizio, i libri davvero "imperdibili", 10 a testa; con una classifica finale che vede sul podio dei più citati rispettivamente: "Shantaram" (Neri Pozza), di Gregory David Roberts, "Stoner" (Fazi), di John Edward Williams, e "Cecità" (Feltrinelli), di José Saramago. Ma c'è molto di più in questa anomala guida, ricca di curiosità: citazioni, premi, stroncature, incipit; addirittura cocktail e ricette... Tutto quello che può far felice anche il maniaco più esigente! E se poi vi sentite in sintonia con un libraio o una libraia in particolare potete conoscere la storia della sua libreria. Come? Nella "Guida tascabile delle librerie viventi italiane" (sempre edita da Clichy) trovate una vera e propria mappatura delle librerie italiane, dove l'aggettivo "viventi" è oggi più che mai urgente ed attuale. Dedicata a tutti i "viaggiatori letterari", in attesa del prossimo viaggio, del prossimo libro".