Consigli di lettura: 'I fratelli Karamazov' di Fëdor Michajlovič Dostoevskij

Martedì 14 aprile riapriranno le librerie! Ecco dunque l'ultimo appuntamento con le letture suggerite da Remo Andrea Politeo della Libreria Moderna di via Cavour, a Udine, per trascorrere un po' del tempo che abbiamo a disposizione durante questa quarantena forzata, determinata dall'emergenza Coronavirus.



"L'ultimo consiglio di questi appuntamenti quotidiani, in vista di una probabile ma ancora non certa riapertura delle librerie (bisogna capire con che modalità, con quali regole sanitarie da rispettare, etc) è quello che secondo me è il più grande romanzo mai scritto: "I fratelli Karamazov" di Fëdor Michajlovič Dostoevskij. Fiumi di inchiostro sono stati versati per analizzare fin nel più piccolo dettaglio quest'opera monumentale e profondissima, i maggiori critici letterari hanno dedicato la vita a studiarla e recensirla, ed io non presumo di dire niente di nuovo rispetto a ciò che già si sa. Semplicemente, tra tutti i romanzi letti (e ne ho letti abbastanza), questo mi sembra quello che contiene tutto. Tesi ed antitesi dell'esistenza di Dio, lotta estrema ed esiziale tra razionalità e fede, tenebra e luce, bene e male: in esso è racchiuso tutto l'animo umano, dalle sue vette luminose agli abissi più inconfessati e oscuri. E' un viaggio che non ha mai fine, perché non si può leggere il romanzo una sola volta, e ad ogni rilettura emergono interpretazioni nuove, nuove intuizioni, aspetti che prima non si erano notati. Quindi fatevi questo regalo, non spaventatevi per la mole o la "fama", presunta, di romanzo difficile e inaccessibile: Dostoevskij ha la capacità di essere diretto e cristallino nella sua complessità, addirittura divertente in alcuni passaggi e dialoghi; e ha avuto la fortuna di scrivere quando ancora un libro poteva cambiare la vita, di chi lo scriveva, certo, ma anche di coloro che avevano (e ancora hanno) la fortuna di leggerlo. Vi aspetto in libreria, quando sarà, per consigliarvi ancora tanti, tantissimi libri!".