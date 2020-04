Consigli di lettura: 'I russi sono matti' di Paolo Nori

Prosegue l'appuntamento quotidiano con le letture suggerite da Remo Andrea Politeo della Libreria Moderna di via Cavour, a Udine, per trascorrere un po' del tempo che abbiamo a disposizione durante questa quarantena forzata, determinata dall'emergenza Coronavirus.

"C'è stato un tempo in cui dedicavo una stagione (un anno, sarebbe meglio dire) alla lettura dei classici, suddivisi per lingua o nazione (non li leggevo in originale, però!); e dunque ho affrontato - tra i venti e i trent'anni - i grandi romanzi dell'ottocento francese, inglese, tedesco... e soprattutto russo: da Gogol a Bulgakov, dall'amato Dostoevskij allo sconosciuto Sologub, da Cechov a Turgenev e chissà quanti altri... D'altronde, come diceva Manganelli. "periodicamente nella vita veniamo accolti da un attacco di 'leggere i russi'!". Se non avete fatto come me, e se vi interessa approfondire la conoscenza di una letteratura sterminata, dalle vette altissime e di una profondità vertiginosa, ecco il libro che fa per voi: "I russi sono matti" (Utet), di Paolo Nori. Come recita il sottotitolo si tratta di un "corso sintetico di letteratura russa", dal 1820 al 1991. Con uno stile inconfondibile e solo suo proprio, Nori, che ha letto forse tutti i romanzi russi (e molti li ha pure tradotti), ci racconta fatti noti ed altri meno noti dei maggiori scrittori, senza nulla di accademico o pedante, ma anzi con uno stile sghembo che arriva alle cose di lato, procedendo per associazioni e memorie pescate a caso. Vi si ritrova lo stesso spirito dell'oggetto della narrazione (avrete certamente sentito parlare del famoso "spirito russo"), e dunque un misto di malinconia e di umorismo tragico, il gusto per l'assurdo e la poesia improvvisa, proprio là dove mai ci saremmo immaginati di trovarla. E una modestia rara, quando osserva che si può essere esperti di tante cose, dal cinema all'agricoltura, o al pattinaggio su pista, ma non di letteratura, perché "i libri sono inabbracciabili". E forse per questo ci rimangono dentro e intorno e non vanno più via, e ci cambiano più di quanto siamo disposti a credere. I libri belli, ovviamente. Come quelli russi".

