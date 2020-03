Consigli di lettura: 'Il giorno mangia la notte' di Silvia Bottani

Prosegue l'appuntamento quotidiano con le letture suggerite da Remo Andrea Politeo della Libreria Moderna di via Cavour, a Udine, per trascorrere un po' del tempo che abbiamo a disposizione durante questa quarantena forzata, determinata dall'emergenza Coronavirus.



"Il libro di cui voglio parlare oggi è uno degli esordi italiani più interessanti degli ultimi tempi: "Il giorno mangia la notte" (ed. SEM), di Silvia Bottani. Un romanzo uscito agli inizi di febbraio, uno degli ultimi "W... mente consigliato!" della Libreria Moderna Udinese. Cosa sono i "W...mente consigliato!"? Sono i suggerimenti che diamo in libreria, le segnalazioni dei libri che ci sembrano meritevoli, una luce accesa per attirare l'attenzione dei nostri clienti. Ecco cosa scrive la mia collega Giuliana a riguardo: "La paura mangia l'anima. Quale ampia esibizione di contemporaneità allestisce con mano sicura e occhio attento la poliedrica Bottani? Un fitto intreccio, ma ben calibrato, di storie e ambienti metropolitani, trapuntato di incisivi personaggi". Tre storie dunque, in un meccanismo narrativo perfetto, che affrontano alcuni dei grandi temi dei nostri giorni: una città, Milano, descritta magistralmente nelle sue contraddizioni e nelle sue miscele esplosive, e personaggi che commuovono, fanno riflettere, rimangono indelebili nella memoria. Lo consiglio vivamente!".

A domani per un altro consiglio di lettura!

Se volete ricevere i libri direttamente a casa vostra, riprende il servizio di consegna a domicilio della Libreria Moderna. Per l'acquisto chiamare dalle 9 alle 13 (lun-ven) allo 0432 504284 oppure scrivere una mail a libreria@libreriamoderna.it. Il libro vi verrà consegnato a casa da un corriere, per rispettare le misure di sicurezza dovute all'emergenza Coronavirus, entro 24 ore, con un piccolo contributo per le spese di spedizione.