Consigli di lettura: 'It' di Stephen King

Prosegue l'appuntamento quotidiano con le letture suggerite da Remo Andrea Politeo della Libreria Moderna di via Cavour, a Udine, per trascorrere un po' del tempo che abbiamo a disposizione durante questa quarantena forzata, determinata dall'emergenza Coronavirus.

"Nuova settimana, nuovo libro del cuore: It (ed. Pickwick), di Stephen King. Sono passati ben 33 (trentatré) anni da quando, adolescente, passavo le notti a leggere, o meglio a divorare, le 1238 pagine dell'opera più famosa del Re (nell'originale prima edizione Sperling & Kupfer). E ancora adesso è indelebile, nel ricordo, tutto: le emozioni, gli spaventi, il senso di avventura e di impresa epica. La storia è piuttosto nota, anche grazie ad un telefilm ed un film di grande successo; e magari molti l'hanno già letta. Ma queste giornate possono essere l'occasione per una rilettura ed una nuova scoperta. Non dico niente di nuovo affermando che It è forse il capolavoro del Nostro, in una carriera lunghissima che ha conosciuto molte vette e qualche inevitabile caduta (d'altronde, come dicevano gli antichi, "quandoque bonus dormitat Homerus). Ci sono dentro tutti i suoi temi classici, ed un senso universale che ne fanno a buon diritto uno dei canditati al titolo di Grande Romanzo Americano: l'eterno conflitto tra bene e male, il mondo salvato dai ragazzi, quel mix di cultura alta e cultura pop in cui potersi riconoscere, perché è lo stesso in cui viviamo. E poi quel qualcosa, che è proprio dei pochi grandi: la capacità di catturarti, di parlarti all'orecchio in un sussurro, di rivelarti cose di te che nessuno sa. Neanche tu".