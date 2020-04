Consigli di lettura: 'L'acqua alta e i denti del lupo. Josif Džugašvili a Venezia'

Prosegue l'appuntamento quotidiano con le letture suggerite da Remo Andrea Politeo della Libreria Moderna di via Cavour, a Udine, per trascorrere un po' del tempo che abbiamo a disposizione durante questa quarantena forzata, determinata dall'emergenza Coronavirus.

"Il libro di cui vorrei parlare oggi è uno degli ultimi ad essere stato presentato alla Libreria Moderna Udinese, alla fine di gennaio (sembra una vita fa!): "L'acqua alta e i denti del lupo. Josif Džugašvili a Venezia" (Exòrma), di Emanuele Termini. Ecco cosa dice il nostro "W... mente consigliato!": "Càpita, a volte, di imbattersi in un libro inclassificabile: romanzo? saggio? memoir? altro? Quello di Emanuele è un qualcosa di unico, ipnotico, eccezionale...". E in effetti gli aggettivi si sprecano, per quest'opera d'esordio dell'autore friulano (è di San Vito al Tagliamento). Tutto è giocato sul non detto, sull'accennato, sul solo suggerito. Con una prosa apparentemente semplice e molto evocativa, il Nostro ci conduce tra le calli, i sotoporteghi e i ponti della città lagunare, sulle orme di un giovane anarchico georgiano che agli inizi del '900 è passato di lì... Chi egli sia lo si scoprirà poco a poco, ma il piacere della lettura è tutto negli indizi disseminati tra le pagine, nelle piste che poi si rivelano false o solo ambigue, in un'atmosfera dubbia di ossessioni e disillusioni. Un romanzo breve che, come la stessa Venezia, sembra tutto un inganno e un gioco di specchi, ma che sotto l'apparenza brilla di luce propria, inconfondibile".

A domani per un altro consiglio di lettura!

Se volete ricevere i libri direttamente a casa vostra, riprende il servizio di consegna a domicilio della Libreria Moderna. Per l'acquisto chiamare dalle 9 alle 13 (lun-ven) allo 0432 504284 oppure scrivere una mail a libreria@libreriamoderna.it. Il libro vi verrà consegnato a casa da un corriere, per rispettare le misure di sicurezza dovute all'emergenza Coronavirus, entro 24 ore, con un piccolo contributo per le spese di spedizione.