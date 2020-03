Consigli di lettura: 'L'alfabeto di fuoco' di Ben Marcus

Prosegue l'appuntamento quotidiano con le letture suggerite da Remo Andrea Politeo della Libreria Moderna di via Cavour, a Udine, per trascorrere un po' del tempo che abbiamo a disposizione durante questa quarantena forzata, determinata dall'emergenza Coronavirus.



"Sembra sia tornato il tempo delle distopie: nelle ultime settimane l'interesse verso questo genere letterario (che ha precedenti illustrissimi: ricordiamo soltanto "Il mondo nuovo" di Huxley, "1984" di Orwell, o il più recente "Il racconto dell'ancella" della Atwood) ha portato addirittura in classifica Il capolavoro di Saramago, "Cecità". Strano, perché uno sarebbe più portato a credere che l'attuale momento suggerisca letture d'evasione, o altre. E invece, il potere della letteratura è proprio questo, e agli scrittori è forse chiesto di farsi portavoce ed interpreti di una situazione incomprensibile e contraddittoria, difficilmente esplicabile. Il suggerimento di oggi è dunque "L'alfabeto di fuoco" (ed. Black Coffee), di Ben Marcus. Nel romanzo l'autore immagina che il linguaggio, orale o scritto, sia diventato all'improvviso tossico e porti gli adulti ad ammalarsi e a spegnersi poco a poco, fino a morire; i ragazzi, invece, sono perlopiù portatori sani del morbo, e sta lì forse l'idea geniale di questa distopia strana, dal ritmo lento ed implacabile, che segue il protagonista nella sua ricerca di una cura che possa salvare lui e la sua famiglia, che pure ha abbandonato con l'aggravarsi della malattia. Geniale, perché il fatto che la causa della catastrofe sia proprio la comunicazione è una perfetta metafora di questi tempi, in cui l'eccessiva verbalizzazione e sovraesposizione (specie sui social) nascondono a malapena le incertezze, le paure, e una certa vacuità di fondo; e il confronto/scontro, addirittura esiziale, tra genitori e figli è specchio lampante di uno scontro generazionale più ampio e profondo, in cui la comprensione reciproca sembra preclusa. Non un libro per tutti, certo: complesso, drammatico, niente affatto consolatorio e con un finale che poco risolve. Ma proprio per questo interessante, e godibile: come scalare una montagna con il tempo avverso, e nonostante questo raggiungere infine la cima".



