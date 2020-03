Consigli di lettura: 'La famiglia Moskat' di Isaac Bashevis Singer

Prosegue l'appuntamento quotidiano con le letture suggerite da Remo Andrea Politeo della Libreria Moderna di via Cavour, a Udine, per trascorrere un po' del tempo che abbiamo a disposizione durante questa quarantena forzata, determinata dall'emergenza Coronavirus.

"Quale dei due fratelli Singer amate di più? Isaac Bashevis o Israel Joshua? Oppure avete una predilezione per la sorella, Esther Kreitman? Io confesso di preferire tra tutti Israel, il più vecchio, considerato anche dal fratello un maestro ed un riferimento. Ma il primo romanzo letto di tutta la ricca produzione di questa famiglia di origine ebraica, proveniente da un piccolo paese vicino a Varsavia, è "La famiglia Moskat" (Longanesi), di Isaac appunto. Vi si raccontano le vicende di questa famiglia, una storia che si dipana dagli inizi del '900 fino all'invasione della Polonia da parte di Hitler; è una saga famigliare che rimanda inevitabilmente alla grande tradizione ottocentesca, i Buddenbroock in primis, cui poco ha da invidiare per varietà dei personaggi e ricchezza delle situazioni. Scritto in yiddish e pubblicato, come molti altri romanzi successivi, per la prima volta a puntate su di un giornale in lingua, è il racconto drammatico degli ultimi anni di vita della grande comunità ebraica polacca, una lenta dissoluzione vissuta personalmente dai Singer, che pure riuscirono a scappare rifugiandosi negli Stati Uniti. Un romanzo sontuoso e solenne, che descrive ogni più piccola situazione come fosse unica ed essenziale, che tutto comprende e niente dimentica. Un capolavoro".

A domani per un altro consiglio di lettura!

Se volete ricevere i libri direttamente a casa vostra, riprende il servizio di consegna a domicilio della Libreria Moderna. Per l'acquisto chiamare dalle 9 alle 13 (lun-ven) allo 0432 504284 oppure scrivere una mail a libreria@libreriamoderna.it. Il libro vi verrà consegnato a casa da un corriere, per rispettare le misure di sicurezza dovute all'emergenza Coronavirus, entro 24 ore, con un piccolo contributo per le spese di spedizione.