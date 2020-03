Consigli di lettura: 'La frontiera' di Erika Fatland

Prosegue l'appuntamento quotidiano con le letture suggerite da Remo Andrea Politeo della Libreria Moderna di via Cavour, a Udine, per trascorrere un po' del tempo che abbiamo a disposizione durante questa quarantena forzata, determinata dall'emergenza Coronavirus.





"Il consiglio di oggi è un libro che parla di viaggi, e che viaggi! Si intitola "La frontiera" (Marsilio) e lo ha scritto una giovane scrittrice ed antropologa norvegese, Erika Fatland. Come recita il sottotitolo è un "viaggio intorno alla Russia", e l'autrice vi racconta le terre e i mari che per 60.932 chilometri si estendono lungo il confine di questa sterminata nazione, dalla Corea del Nord alla Norvegia, attraverso il Passaggio a nord-est e l'Est dell'Europa. Esperta di paesi dell'ex Unione Sovietica (cui ha dedicato un precedente libro, "Sovietistan. Un viaggio in Asia centrale"), la Fatland unisce un accuratissimo lavoro di ricerca e analisi geopolitica al gusto puro e semplice dell'avventura, e ci porta insieme a lei durante i 259 giorni necessari a completare l'impresa; lo fa con una prosa elegante e seducente, che non può non ricordare la tradizione del grande reportage, che va da Kapuscinski a Tiziano Terzani, e in questo "mix riuscitissimo tra diario di viaggio, storia e antropologia sociale" apre il nostro sguardo a tradizioni e popoli così lontani eppure così vicini".



