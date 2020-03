Consigli di lettura: 'La volontà del male' di Dan Chaon

Prosegue l'appuntamento quotidiano con le letture suggerite da Remo Andrea Politeo della Libreria Moderna di via Cavour, a Udine, per trascorrere un po' del tempo che abbiamo a disposizione durante questa quarantena forzata, determinata dall'emergenza Coronavirus.

"Nuovo consiglio di lettura, nuova casa editrice del cuore: NN. Si tratta di una casa editrice piuttosto giovane (ha appena festeggiato i suoi primi 5 anni!), eppure nel corso della sua ancora breve vita ha avuto modo di farsi conoscere molto, anche grazie ad una scelta di catalogo davvero attenta, curata, di qualità; e ad una promozione originale e innovativa. Tutti avrete sentito parlare di Kent Haruf, che proprio grazie a NN ha conosciuto in Italia una fama sorprendente e ancora in crescita (era stato già pubblicato in Italia, passando però del tutto inosservato: testimonianza lampante del fatto che un libro, ancorché buono, ha bisogno di supporto, attenzione e cura, e una casa editrice può fare davvero la differenza). Pescando un po' a caso tra tanti libri amati (la Offill di "Sembrava una felicità", il meraviglioso Pincio di "Panorama", la Ward di "Salvare le ossa" o ancora il Poissant de "Il paradiso degli animali") vorrei qui soffermarmi su "La volontà del male" di Dan Chaon. Forse un giallo, o meglio un thriller, per quanto io non sia un amante del genere. In realtà un gran libro che il genere lo sfida e travalica, dalla trama strutturatissima e a più livelli, in cui varie voci e piani temporali si alternano, portando il lettore dentro un labirinto di ipotesi e suggestioni contraddittorie: esiste una verità "vera" ed oggettiva? i ricordi hanno un valore reale o possono essere modificati, anche non consapevolmente? Cosa siamo disposti a perdere in nome della nostra ossessione? Uno psicologo, unico sopravvissuto - bambino - alla strage di tutta la sua famiglia, aiuta un poliziotto in congedo nella risoluzione di un caso: una serie di annegamenti che forse (chissà) sono omicidi. Nel frattempo colui che era stato accusato (dal bambino stesso) come responsabile della strage di allora viene rilasciato in quanto riconosciuto innocente... Una discesa negli inferi, della mente umana soprattutto, che tiene incollati alla pagina fino al finale, oltremodo spiazzante".



