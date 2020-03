Consigli di lettura: 'Sapiens. Da animali a dei' di Yuval Noah Harari

Prosegue l'appuntamento quotidiano con le letture suggerite da Remo Andrea Politeo della Libreria Moderna di via Cavour, a Udine, per trascorrere un po' del tempo che abbiamo a disposizione durante questa quarantena forzata, determinata dall'emergenza Coronavirus.



"'Sapiens. Da animali a dei' (ed. Bompiani), di Yuval Noah Harari è uno dei libri più importanti usciti negli ultimi anni, e di certo tra quelli che hanno dato una svolta, non solo alla ricerca (storica, antropologica, sociale, etc), ma proprio all'idea stessa dell'animale uomo. Come recita il sottotitolo, è una "breve storia dell'umanità", ed essendo il tema così vasto, complesso, onnicomprensivo, le 500 pagine ben si adattano all'aggettivo usato. Parte dalle tre grandi rivoluzioni della storia (quella cognitiva, quella agricola e quella scientifica) e cerca di spiegare come mai l'uomo è diventato quello che è, nel bene e nel male. Lo fa con uno stile divulgativo e mai banale, aprendo squarci di luminosa bellezza in un viaggio che non nasconde le difficoltà affrontate, gli errori commessi, i fallimenti inevitabili. Eppure è capace di offrire un senso a tutto ciò, e non con semplici risposte a quesiti irrisolvibili, ma proprio con la naturalezza con cui porge domande essenziali, ancora in divenire, sollecitando il nostro pensiero critico. Si tratta di una lettura quanto mai necessaria, e rivelatrice. Da accompagnare a quella di "Armi, acciaio e malattie" (Einaudi), di Jared Diamond, cui è legata (e a cui molto deve) per il medesimo sguardo globale, spesso ironico, cristallino".