Consigli di lettura: 'Topeka School' di Ben Lerner

"Il consiglio di oggi è un innamoramento recentissimo: l'ho letto in un'unica soluzione, la scorsa notte, perché non potevo fare altrimenti visto il piacere che mi dava. Piacere dato dalla bellezza delle pagine, perfette, dalla storia, avvincente, dalla profondità e complessità che ispirava. Si intitola "Topeka School" (Sellerio), e lo ha scritto Ben Lerner. Nato per l'appunto a Topeka, è uno scrittore e poeta ancora piuttosto giovane (del 1979), ma già affermato ed elogiatissimo dalla critica. Ambientata negli anni 90, è la storia di una famiglia del Midwest, vista attraverso le voci e lo sguardo dei suoi componenti: Adam, studente all'ultimo anno del liceo, la madre Jane, celebre autrice femminista, il padre Jonathan, che lavora con la moglie nella prestigiosa clinica psichiatrica del luogo. Sono capitoli in cui i protagonisti si alternano, ognuno con una lingua propria e visioni diverse degli eventi che si trovano a vivere; e a fare da cesura degli intermezzi in cui seguiamo le azioni di un ragazzo problematico che innescherà una catastrofe di cui abbiamo le avvisaglie fin dall'inizio del romanzo. E' un racconto lucido, acuto, sorprendente di adolescenza e trasgressione, un'analisi delle condizioni economiche, sociali, antropologiche quasi, che hanno favorito l'ascesa di un linguaggio sprezzante e violento diventato poi norma e abitudine, fino ad arrivare ai giorni nostri. C'è il conflitto tra le aspirazioni personali e l'ambiente tossico in cui ci si ritrova a vivere, tra il senso di rivalsa e di potere e i limiti di una società ignara del futuro abbruttimento che va assecondando, legittimando addirittura. Una prova d'autore che non può lasciare indifferenti, ambiziosa e al tempo stesso nuda, diretta, implacabile".

