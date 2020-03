Consigli di lettura ai tempi del Coronavirus: 'La principessa sposa' di William Goldman

Quinto suggerimento letterario a cura di Remo Andrea Politeo della Libreria Moderna di via Cavour, a Udine.

"'La principessa sposa (ed. Marcos y Marcos) di William Goldman parla di: "Scherma. Lotta. Tortura. Veleno. Vero amore. Odio. Vendetta. Giganti. Cacciatori. Uomini malvagi. Uomini buoni. Belle dame. Serpenti. Ragni. Bestie di ogni natura e tipo. Dolore. Morte. Uomini coraggiosi. Uomini codardi. Uomini più forti. Inseguimenti. Fughe. Menzogne. Passione. Miracoli". È un romanzo straordinario, maledettamente divertente, unico nel suo genere; ma qual è il suo genere? Goldman li mescola tutti: romanzo di cappa e spada, romanzo satirico, commedia, racconto intimo, autobiografia, romanzo nel romanzo... E quel che ne viene fuori non è un semplice gioco intellettuale, ma un'opera fresca ed appassionante, godibile nel vero senso del termine; che riesce a raccontare come pochi altri libri qual è il mistero dei libri stessi, quando sono belli; che spiega perché ci lasciamo incantare dai racconti ascoltati da piccoli, perché non li dimentichiamo, perché continuiamo a cercarli per tutta la vita. È un inno al potere della parola, alla magia del narrare. Ed è, anche, il perfetto compagno di viaggio in questo periodo così strano e lungo: un compagno che semplicemente ti sta accanto, che ti fa divertire e ti scalda il cuore, che non ti chiede niente e vuole solo che tu stia bene".



A domani per un altro consiglio di lettura!