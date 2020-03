Consigli di lettura ai tempi del Coronavirus: 'Olive Kitteridge' di Elizabeth Strout

Terzo appuntamento con i consigli di lettura del libraio udinese Remo Andrea Politeo della Libreria Moderna di Udine.



"Il libro di cui voglio scrivere oggi è un vero e proprio "classico contemporaneo": 'Olive Kitteridge' (Fazi Editore), di Elizabeth Strout. Si tratta, a tutti gli effetti, di uno di quei libri che non hanno mai finito di dire quel che hanno da dire (per citare Italo Calvino), ed è valso alla scrittrice il Premio Pulitzer 2009, nonché una serie infinita di altri riconoscimenti. La protagonista, Olive Kitteridge appunto, è uno dei grandi personaggi della letteratura contemporanea: insegnante in pensione, vive in un'immaginaria cittadina del Maine, Crosby, e da lì osserva, con intelligenza vividissima e una certa quale scontrosità, le vicende della sua famiglia e di chi le sta intorno. Merito della Strout è quello di regalarci un personaggio vero, autentico e complesso, che molto esige dagli altri e moltissimo da sé. Sono storie diverse, in cui a volte Olive si prende tutto lo spazio e a volte lo cede agli altri, per fare da semplice comparsa o acuta testimone. E quello sguardo, che la Strout traduce con uno stile preciso ed empatico, perfetto nella sua icasticità, diventa il nostro e ci aiuta a vedere anche la nostra vita, le sue fortune, da una prospettiva nuova e sorprendente.



N.B. E' appena uscito, per Einaudi, un ideale seguito a distanza di dieci anni: "Olive, ancora lei". E la Strout fa il miracolo di consegnarci un'altra opera altrettanto memorabile".