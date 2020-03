Consigli di lettura ai tempi del Coronavirus: 'Prima di noi' di Giorgio Fontana

Quarto consiglio di lettura a cura del libraio Remo Andrea Politeo della Libreria Moderna di via Cavour, a Udine.



"Il suggerimento di oggi è 'Prima di noi' (ed. Sellerio), di Giorgio Fontana. Un romanzo ampio, monumentale (quasi 900 pagine), sicuramente il più ambizioso dell'autore, già Premio Campiello nel 2014 con 'Morte di un uomo felice'. Si tratta di una saga famigliare e racconta la storia dei Sartori, dal 1917 al 2012, attraverso quattro generazioni e 11 protagonisti, dal Friuli rurale e da Udine prima, per arrivare poi alla Milano del dopoguerra e giungere quasi ai giorni nostri. Si inizia da una 'colpa originaria', quasi un elemento fondativo della storia della famiglia, ovvero da una doppia diserzione del capostipite; e da questa ombra, che grava su tutti i figli e i nipoti, discendono storie diverse ed infiniti sviluppi, che Fontana intreccia con passione e partecipazione, quasi con pietas, fermandosi sempre un attimo prima del giudizio, perché il mistero di coloro che sono venuti 'prima di noi' è insondabile e faticoso, e si può solo accompagnare ma non comprendere. "Prima di noi" è tante cose: romanzo corale, storico, poema epico o tragedia antica; 'Prima di noi' siamo noi".



A domani per un altro consiglio di lettura!