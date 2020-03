Consigli di lettura ai tempi del Coronavirus: 'Quel che si vede da qui' di Mariana Leky

Sesto appuntamento letterario con Remo Andrea Politeo della Libreria Moderna di via Cavour, a Udine.



"Il consiglio di oggi è uno dei titoli più venduti alla Libreria Moderna Udinese dell'ultimo anno, uscito a maggio 2019 e ancora adesso tra i più amati della nostra clientela: "Quel che si vede da qui" (Keller editore), di Mariana Leky. Un romanzo strano, bizzarro, con dei protagonisti indimenticabili. È la storia di un piccolo paesino nella regione tedesca del Westerwald e della sua comunità, dove tutti si conoscono, ovviamente, ma non per questo tutti si amano, ovviamente. A raccontarcela è la piccola Louise, che vediamo crescere attraverso le pagine del romanzo, e che ci parla dei suoi parenti, amici, anche del ragazzo di cui si innamorerà (ricambiata?). L'autrice ha una prosa immediata, fresca, ed alterna sapientemente il registro umoristico e quello poetico, quello più brillante e quello più malinconico. E crea con quest'opera qualcosa di raro, capace di farci chiudere l'ultima pagina con una strana sensazione di felicità e di sconsiderata fiducia nel mondo, e nelle persone che lo abitano. Un vero gioiello!".



A domani mattina per un altro consiglio di lettura!