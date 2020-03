Consigli di lettura ai tempi del Coronavirus: i 'Sillabari' di Goffredo Parise

Secondo consiglio letterario del libraio udinese Remo Andrea Politeo della Libreria Moderna di via Cavour, a Udine, per rendere più lieve la 'quarantena' casalinga in questi giorni di emergenza sanitaria nel nostro Paese.



"Il secondo consiglio che voglio dare in questa rubrica è facilissimo, nel senso che è un libro che consiglio sempre, in libreria. Si tratta - forse - di un libro non così famoso e conosciuto, eppure per me si tratta di uno dei più bei romanzi del Novecento italiano; anche se un romanzo non è: "I sillabari" (Adelphi Edizioni) di Goffredo Parise. Sono infatti racconti brevi, o romanzi in miniatura (o forse, e meglio ancora, poesie in prosa), che Parise scrisse durante il corso di tutti gli anni '70. L'idea pare gli venisse dall'incontro con un bambino con in mano un sillabario, dalla lettura di una frase, "L'erba è verde" e dunque da un bisogno di essenzialità, per giungere, dalla superficie delle cose e dei sentimenti, al loro cuore. Si va da "Amore" a "Solitudine", passando per "Bellezza", "Lavoro", Nostalgia e "Sesso": temi concreti e temi astratti, dunque, in cui la scrittura di Parise è in uno stato di grazia, di consapevolezza assoluta: capace di tratteggiare un carattere, una persona, una situazione con pochi accenni, e di darne un senso universale. Rileggendoli adesso vi trovo quella medesima sensazione che mi incantò la prima volta: la meraviglia di un mondo ormai perduto eppure vicinissimo, raccontato con il candore e la purezza dei poeti, in cui vi è sempre spazio per il dubbio, il mistero, l'immaginifico. Il romanzo di tutte le vite, appunto".



Appuntamento a domani mattina con un altro consiglio di lettura. E voi, che state leggendo? Si accettano consigli!