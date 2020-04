Consigli di lettura: i libri che non ho letto

Prosegue l'appuntamento quotidiano con le letture suggerite da Remo Andrea Politeo della Libreria Moderna di via Cavour, a Udine, per trascorrere un po' del tempo che abbiamo a disposizione durante questa quarantena forzata, determinata dall'emergenza Coronavirus.

"I librai dovrebbero essere dei grandi lettori, innanzitutto (sembra scontato, ma non è necessariamente così); e alla Libreria Moderna Udinese siamo in tanti (in otto) a leggere tantissimo, ognuno con i propri interessi e le proprie passioni, così come le proprie idiosincrasie... Dunque può capitare di non aver letto davvero tutto quello che esce ogni giorno, e nemmeno tutti i grandi classici. Ecco un elenco (limitato ai primi dieci titoli che mi vengono in mente) di quanto colpevolmente io ancora non ho letto, anche se sto approfittando di questo periodo per recuperare almeno in parte:



, di John Steinbeck, di Alexander Dumas, di Gabriel Garcia Marquez (questo in realtà abbandonato dopo 80/90 pagine...), di J. K. Rowling, di Elena Ferrante, David Foster Wallace, di Miguel de Cervantes, di Elsa Morante, di Charlotte BronteCome decimo, e personalmente mia più grave mancanza, direi (così che sia il suggerimento di oggi):. Di lui ho letto altro, ma questo chissà perché è sempre rimasto sul comodino... Un “romanzo arcipelago”, come viene definito, composto da cinque narrazioni indipendenti ma in un certo modo reciprocamente legate. Il suo capolavoro, come tutti dicono. Per me è giunto il momento di leggerlo. E voi quale lettura fondamentale recupererete in questo periodo?".

A domani per un altro consiglio di lettura!

