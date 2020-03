Consigli di lettura, non solo libri ma anche case editrici del cuore

Prosegue l'appuntamento quotidiano con le letture suggerite da Remo Andrea Politeo della Libreria Moderna di via Cavour, a Udine, per trascorrere un po' del tempo che abbiamo a disposizione durante questa quarantena forzata, determinata dall'emergenza Coronavirus.



"Ci sono libri del cuore, e ci sono case editrici del cuore. Se dovessi scegliere tra le tante, probabilmente il mio favore andrebbe a Iperborea, fondata nel 1987 da Emilia Lodigiani e specializzata in letteratura nord-europea come si può comprendere facilmente dal nome stesso. Casa editrice indipendente, si è fatta notare fin da subito per il rigore e la qualità delle sue pubblicazioni, e nel corso degli anni è cresciuta sempre più in visibilità e successo commerciale, con alcuni casi editoriali di assoluto livello (tutti avrete sentito parlare de "L'anno della lepre" di Arto Paasilinna, o de "La vera storia del pirata Long John Silver" di Bjorn Larsson). Pescare da un catalogo così ricco ed affascinante non è facile, ma se proprio devo la scelta cade su "Anime baltiche" di Jan Brokken. Lui è uno dei maggiori scrittori olandesi, e questo è forse il suo libro più rappresentativo: da Mark Rothko a Romain Gary, da Ėjzenštejn a Hannah Arendt, un viaggio a volo d'uccello, tra le pieghe dimenticate della Storia, dell'arte, della cultura europea, viste da un punto lontano ma assolutamente non periferico, centro nevralgico di tensioni, fermenti e spasmi tuttora non sopiti. "Perché viaggiare, insieme a leggere e ascoltare, è sempre la via più utile e più breve per arrivare a se stessi".



Libreria Moderna

0432 504284

libreria@libreriamoderna.it

Se volete ricevere i libri direttamente a casa vostra, riprende il servizio di consegna a domicilio della. Per l'acquisto chiamare dalle 9 alle 13 (lun-ven) allooppure scrivere una mail a. Il libro vi verrà consegnato a casa da un corriere, per rispettare le misure di sicurezza dovute all'emergenza Coronavirus, entro 24 ore, con un piccolo contributo per le spese di spedizione.